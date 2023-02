POCO X5 5G e X5 Pro 5G arrivano in Italia con SoC Snapdragon

Due nuovi smartphone Android si affacciano sul mercato: si tratta di POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G, dispositivi di fascia media che vanno ad arricchire la gamma provando a convincere attraverso specifiche interessanti, che comprendono la connettività 5G dual SIM, e prezzi concorrenziali. In sostanza, puntano anche loro sui tratti tipici della linea POCO: andiamo insieme a scoprirli più da vicino.



POCO X5 5G ufficiale con Snapdragon 695 e 5000 mAh

Partiamo da POCO X5 5G, lo smartphone meno costoso del nuovo duo. I due dispositivi hanno diversi elementi in comune, ma hanno un cuore differente: POCO X5 5G può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 695 octa-core con supporto al 5G, affiancato da 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.2. Lo schermo è un ampio DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate variabile fino a 120 Hz, luminosità di picco di 1200 nit e fotocamera integrata tramite un foro centrale.

Le fotocamere sono in tutto quattro: oltre alla già citata fotocamera selfie da 13 MP, sono disponibili tre sensori posteriori. A bordo abbiamo un sensore principale da 48 MP, accompagnato da un sensore per scatti ultra-grandangolare (FoV di 118°) da 8 MP e da uno per le macro da 2 MP, utile per cogliere i dettagli più ravvicinati. Uno dei punti di forza dello smartphone è la batteria, sia grazie ai 5000 mAh, sia per i consumi contenuti offerti dal processore. Il caricabatterie è incluso nella confezione e consente una ricarica da 33 W (un downgrade rispetto al predecessore, che arriva fino a 67 W).

Ecco la scheda tecnica completa di POCO X5 5G:

schermo DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ (395 ppi) con refresh rate fino a 120 Hz, luminosità tipica di 700 nit e vetro Corning Gorilla Glass 3

SoC Qualcomm Snapdragon 695 octa-core a 6 nm con GPU Adreno 619

6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (f/1.8), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, FoV di 118°) e macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 13 MP (f/2.45)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm

lettore d'impronte digitali laterale

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 33 W

sistema operativo: MIUI 13 for POCO con Android 12

dimensioni: 165,88 x 76,21 x 7,98 mm, peso di 189 g

C'è anche POCO X5 Pro 5G con Snapdragon 778G e 108 MP

POCO X5 Pro 5G alza l'asticella con il SoC Qualcomm Snapdragon 778G, anche stavolta affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile). Cambia anche il comparto fotografico rispetto al fratello minore: in questo caso sono disponibili una tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 108 MP (con pixel binning 9-in-1), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, e una fotocamera anteriore da 16 MP (sempre integrata con foro centrale nello schermo).

A proposito di schermo, a bordo c'è un DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz. Rispetto al modello più su, guadagna un doppio altoparlante compatibile con Dolby Atmos e una ricarica rapida da 67 W (con cavo). Dal punto di vista software, strana la scelta di dotare lo smartphone di una MIUI 14 for POCO ancora basata su Android 12. Confidiamo che possa arrivare presto un aggiornamento ad Android 13, sia per POCO X5 5G sia per POCO X5 Pro 5G.

Ecco la scheda tecnica completa di POCO X5 Pro 5G:

schermo DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ (395 ppi) con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità tipica di 500 nit

SoC Qualcomm Snapdragon 778G octa-core con GPU Adreno 642L

6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 108 MP (f/1.9, con pixel binning 9-in-1), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, FoV di 120°) e macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.4)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm

lettore d'impronte digitali laterale, doppio altoparlante

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

sistema operativo: MIUI 14 for POCO con Android 12

dimensioni: 162,91 x 76,03 x 7,9 mm, peso di 181 g

Dando uno sguardo qui sopra non è difficile notare delle dimensioni più contenute rispetto al fratello minore, nonostante la diagonale del display sia la stessa (6,67 pollici). Questo perché il modello Pro offre bordi decisamente più sottili, soprattutto sul lato inferiore.

Prezzi e uscita dei nuovi smartphone POCO

POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G sono disponibili all'acquisto con una promozione di lancio valida fino al 13 febbraio 2023 che garantisce uno sconto di 50 euro per tutte le configurazioni. I prezzi sono i seguenti:

POCO X5 5G (colorazioni Black, Blue e Green): 6-128 GB a 299,90 euro (249,90 euro con offerta lancio) 8-256 GB a 349,90 euro (299,90 euro con offerta lancio)

POCO X5 Pro 5G (colorazioni Black, Blue e Yellow): 6-128 GB a 349,90 euro (299,90 euro con offerta lancio) 8-256 GB a 399,90 euro (349,90 euro con offerta lancio)



Per ulteriori dettagli su POCO X5 5G potete già consultare la nostra recensione.

Info: tuttoandroid.net