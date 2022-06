OPPO Reno8 Lite 5G arriva in Italia: specifiche e funzionalità

OPPO annuncia il lancio di un nuovo smartphone Android di fascia media: si tratta di OPPO Reno8 Lite 5G, il primo della nuova serie 8 a fare il suo debutto in Italia.

Il nuovo smartphone con connettività 5G offre un display AMOLED da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di tipo classico (60 Hz), una frequenza di campionamento touch fino a 180 Hz e la certificazione Netflix HD e Amazon Prime Video HD per la riproduzione di video in alta qualità. Il cuore del dispositivo è costituito dal ben rodato Qualcomm Snapdragon 695 5G, già utilizzato a bordo di diversi modelli recenti e realizzato con processo produttivo a 6 nm. Risulta affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna.



A bordo un totale di quattro sensori fotografici: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, sensore per gli scatti ravvicinati (macro) da 2 MP e sensore per la profondità e l'effetto bokeh da 2 MP, mentre per i selfie è disponibile una fotocamera da 16 MP. La casa cinese punta molto anche sull'autonomia grazie all'integrazione di una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 33 W, che consente di ricaricare il dispositivo al 100% in 63 minuti o di effettuare tre ore di chiamate con soli 5 minuti trascorsi attaccati alla presa.

Ecco la scheda tecnica completa di OPPO Reno8 Lite 5G:

display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080) con refresh rate di 60 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G con GPU Adreno 619

8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (AF, f/1.7, FoV di 79°), sensore per le macro da 2 MP (f/2.4, FoV di 89°) e sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4, FoV di 89°)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.4, FoV di 79°)

connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 5 dual band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, porta per il jack da 3,5 mm, porta USB Type-C

certificazione IPX4 contro gli schizzi d'acqua

batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC

Android 12 con ColorOS 12

dimensioni: 159,85 x 73,17 x 7,49/7.55 mm, peso di 173 g

Lo smartphone mette a disposizione diverse funzionalità fotografiche per sfruttare il più possibile i sensori a bordo. Tra queste possiamo citare le modalità AI Palette, AI Color Portrait, Portrait Retouching, Selfie HDR e Ritratto Effetto Bokeh. Selfie HDR consente di scattare selfie definiti e nitidi anche in ambienti con poca luce o in controluce: la fotocamera anteriore è capace di rilevare automaticamente la luce di fondo e utilizzare un algoritmo per ridurne l'intensità quando viene rilevato un volto retroilluminato o uno sfondo luminoso. Ritratto Effetto Bokeh consente invece di scattare ritratti con sfondo sfumato, secondo il produttore come una fotocamera DSLR di fascia alta: questo grazie all'algoritmo che distingue il soggetto dallo sfondo, migliorando la luminosità del primo e sfocando automaticamente il secondo (ritoccando anche capelli e altri dettagli a livello di pixel, facendoli apparire ben definiti).

A livello di design Reno8 Lite 5G introduce l'Ultra-Slim Retro Design (7,49 o 7,55 mm di spessore) e le colorazioni Rainbow Spectrum e Cosmic Black. La texture a triplo strato comprende una grana interna di dispersione, uno strato intermedio di grana SG e una esterna lucida e opaca, e può contare su un rivestimento a due strati che conferisce un aspetto opaco e al contempo scintillante. La versione "arcobaleno" è particolarmente vivace e comprende i colori rosso, giallo e verde, oltre a un rivestimento riflettente all'indio. Lo smartphone porta al debutto anche le Dual Orbit Lights, luci RGB progettate per attirare l'attenzione su chiamate e messaggi importanti.

Prezzo e uscita in Italia

OPPO Reno8 Lite 5G è disponibile all'acquisto in Italia da oggi nelle colorazioni Rainbow Spectrum e Cosmic Black su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori. Fino al 17 luglio 2022 è possibile approfittare di una speciale promozione che consente di portarsi a casa lo smartphone insieme alle cuffie wireless OPPO Enco Air2 al prezzo complessivo di 399,99 euro.

