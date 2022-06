HONOR Magic4 Pro detta il nuovo corso dell’azienda, ora vuole osare anche in Italia

HONOR Magic4 Pro, smartphone top di gamma dell’azienda, arriva ufficialmente in Italia ad alcuni mesi di distanza dalla sua presentazione ufficiale avvenuta durante il Mobile World Congress 2022 di Barcellona. Si tratta di un prodotto che vuole fare la voce grossa su tutta la linea, configurandosi come un mix di eleganza, ricercatezza e soluzioni tecniche interessanti.



Eleganza, dicevamo, perché lo smartphone, realizzato in vetro e metallo, è caratterizzato da un design simmetrico con il caratteristico “Occhio di Musa” dell’azienda a dominare la scocca posteriore. In esso viene collocato il comparto fotografico principale, vero fiore all’occhiello dello smartphone, costituito da tre sensori “canonici”, uno principale da 50 megapixel, uno ultra-grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 64 megapixel che consente uno zoom ottico 3,5x (interpolato fino a 100x), accompagnati da un sensore dToF e di un sensore anti-sfarfallio. A ottimizzare la resa foto e videografica di HONOR Magic4 Pro ci pensano alcune chicche inserite dal produttore, come la tecnologia Ultra-Fusion (per garantire scatti nitidi in qualsiasi condizione) o le tecnologie HONOR Magic-Log Movie Master e AI Film Effects che consentono allo smartphone di registrare video in 4K con qualità cinematografica, ampiamente modificabili in post-produzione.

Anteriormente, invece, troviamo un bellissimo display AMOLED LTPO enorme, da 6,81 pollici, con frequenza di aggiornamento variabile (è capace di spingersi fino a 120 Hz), supporto all’HDR10+ e in grado di riprodurre oltre un miliardo di colori. Il display, curvo sui lati, è interrotto da un foro ovale in cui il produttore ha inserito una fotocamera ultra-grandangolare, ottima per i selfie di gruppo, e un sensore 3D che consente di sbloccare lo smartphone in tutta sicurezza tramite il volto.

Il cuore pulsante di HONOR Magic4 Pro è la piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ottimizzata grazie alle tecnologie OS Turbo X Engine e GPU Turbo X Engine, accompagnata da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. HONOR si è affidata a Qualcomm anche per il lettore delle impronte digitali, puntando sulla garanzia del chip 3D Sonic Gen 2. HONOR, che ha inserito svariate soluzioni mirate a garantire la privacy (anche in chiamata), ha dotato il proprio top di gamma di un sistema a doppia sicurezza per tenere al sicuro i dati dei propri utenti.

HONOR Magic4 Pro è poi completissimo dal punto di vista della connettività, supportando le reti 5G e il Wi-Fi 6, tanto per citarne un paio, è certificato IP68 (resistente ad acqua e polvere) e include una batteria da e include una batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida HONOR SuperCharge a 100 W, sia cablata che wireless. A chiudere il cerchio, lo smartphone arriva out-of-the-box con l’interfaccia personalizzata Magic UI 6.0 basata su Android 12.

Scopri la scheda tecnica di Honor Magic4 Pro

HONOR Magic4 Pro arriva in Italia al prezzo di 1099,90€ nelle due colorazioni Cyan e Black e sarà acquistabile da domani sul sito ufficiale del produttore e su Amazon; presto arriverà anche negli store delle principali catene della grande distribuzione.

Info: tuttoandroid.net