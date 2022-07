Overture, il probabile successore del Concorde

Se ne parla dal 2014, quando negli Usa Blake Scholl e Josh Krail fondarono la Boom Supersonic, azienda che si propone di riportare nei cieli un aeromobile supersonico civile. Il nome, Boom, è una chiara allusione al bang che si produce quando si supera la velocità del suono, ma che in questo caso sarebbe un evento controllato e ridotto, in modo da non costituire più un problema.



Dopo otto anni e diverse traversie, una campagna di finanziamento complicata e la lotta contro chi giudica un velivolo di questo tipo l'antitesi dell'ecologia, al salone internazionale di Farnborough è stata presentata sia la configurazione finale dell'aeroplano, che si chiamerà Overture, sia la lista delle realtà aerospaziali che hanno stretto accordi di cooperazione con Boom.

A cominciare da Northrop Grumman, fornitore di primo livello e collaboratore per le prove in galleria del vento, interessato a una successiva versione militare dell'aeroplano, e con Collins Aerospace, Eaton e Safran Landing Systems che si sono unite al programma Overture fornendo sistemi chiave come il carrello di atterraggio, il sistema carburante, la strumentazione e l'impianto di protezione dal ghiaccio. Con queste premesse Boom Supersonic sarà l'aereo di linea più veloce del mondo, ottimizzato per velocità, sicurezza e – con un filo d'ipocrisia - la sostenibilità. Trasporterà da 65 a 80 passeggeri funzionando con carburante verde (Saf) al 100%, volerà a circa 2000 km l'ora con un'autonomia di quasi 8.000 km.

Meet Overture’s refined design www.youtube.com

Per definire queste caratteristiche e cominciare a tracciare le linee sono state necessarie 26 milioni di ore di progettazione e simulazione software, cinque campagne di prove su modelli in scala presso la galleria del vento e l'attenta valutazione di 51 differenti soluzioni ingegneristiche per definirne la forma.

“L'aviazione civile non vede un grande balzo in avanti da decenni, e nulla dopo il Concorde. Overture, questo il nome scelto, è rivoluzionario nel suo design e cambierà radicalmente il modo in cui pensiamo alla distanza”, ha affermato Blake Scholl, fondatore e Ceo di Boom, che spiega: “Con oltre 600 rotte in tutto il mondo Overture renderà il mondo notevolmente più accessibile per decine di milioni di passeggeri”.

La nuova configurazione aggiornata prevede l'applicazione di una serie di innovazioni nell'aerodinamica, nella riduzione del rumore e nelle prestazioni complessive. Tra le caratteristiche principali il ritorno all'uso di quattro motori per ridurre il rumore rumore e i costi operativi, in quanto i propulsori non sarebbero accesi costantemente tutti. Il loro posizionamento sotto l'ala è stato scelto per conformarsi ai requisiti di sicurezza dei passeggeri, poiché al decollo Overture utilizzerà un sistema di riduzione del rumore automatizzato; volerà quindi senza postcombustione, rispettando gli stessi livelli di emissione sonora previsti dalla normativa internazionale per gli aeroplani subsonici. Questi sforzi di riduzione del rumore offriranno un'esperienza più tranquilla sia per i passeggeri, sia per le comunità aeroportuali.

La fusoliera è modellata secondo la celebre regola delle aree introdotta dalla Nasa negli anni Cinquanta e presenta un diametro maggiore verso la parte anteriore dell'aereo e un diametro minore verso quella posteriore. Boom ha applicato questa tecnica di progettazione per ridurre al minimo la resistenza e massimizzare l'efficienza del carburante a velocità supersonica. Le ali sono scolpite per migliorare le prestazioni supersoniche e migliorare la manovrabilità con una sagomatura che aiuta a garantire sicurezza e stabilità a qualsiasi velocità. La costruzione sarà in composito, prevalentemente in carbonio, con un programma di riciclaggio già previsto e calcolato per lo smaltimento a fine vita operativa. Lungo 61 metri e con un'apertura alare di 32, avrà una cabina di 24 metri per due di altezza massima. Il primo esemplare, che sarà utilizzato per le prove al suolo, sarà costruito nello stabilimento di 7.000 metri quadrati a Centennial, in Colorado, mentre la costruzione del primo esemplare volante inizierà nel 2024.