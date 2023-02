Cresce il mercato dei piccoli aerei (dove l'Italia è uno dei principali produttori)

L’Associazione mondiale dei costruttori di aeromobili per aviazione generale (Gama), ovvero l’ente che rappresenta tutti i produttori degli aeroplani e degli elicotteri non usati per servizi di linea e cargo – General Aviation Manufacturers Association - ha pubblicato il rapporto 2022 sulle consegne e lo stato del comparto durante la sua conferenza stampa annuale avvenuta il 20 febbraio. Complessivamente, rispetto al 2021, tutti i segmenti del mercato hanno registrato un aumento arrivando a sviluppare un giro d’affari di 26,8 miliardi di dollari, con un aumento del 6,0% sul periodo precedente, per 2.818 nuove unità. Pete Bunce, presidente e amministratore delegato di Gama, ha dichiarato: “L'industria manifatturiera dell'aviazione generale continua a mostrare una forza crescente nonostante le sfide riguardanti la carenza di personae specializzato e i problemi della catena di approvvigionamento che il settore ha subito dal 2020. Lo sviluppo dei nostri prodotti in tutte le tipologie, compresa la Advanced Air Mobility, è stimolato dal riconoscimento che il nostro settore è l'incubatore tecnologico per la sicurezza e la sostenibilità dell'aviazione civile globale. Questi sforzi per la sicurezza, le prestazioni e la sostenibilità si basano sui progressi ottenuti utilizzando materiali più leggeri, nuovi design strutturali e alari, controlli di volo fly-by-wire ed elettrici che sostituiscono i pesanti sistemi idraulici, la produzione additiva che riduce il numero di parti, la strumentazione più leggera e più affidabile, ed anche motori che possono volare con una miscela di carburante sostenibile”. Naturalmente l'impressionante elenco di progressi sta soltanto sfiorando la rivoluzione della propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno che le aziende stanno sviluppando. “Mentre guardiamo alla nuova autorizzazione dell’autorità aeronautica degli Stati Uniti per migliorare i processi e facilitare la certificazione di nuove tecnologie” ha commentato Bunce “serve sostenere gli sforzi globalmente per offrire vantaggi in termini di sicurezza, prestazioni e sostenibilità.”



Nel dettaglio, le spedizioni di nuovi aeroplani del 2022, rispetto al 2021, hanno visto le consegne di mezzi con motore a pistoni aumentare dell'8,2% con 1.524 unità; quelle di turboelica crescere del 10,4% con 582 unità e le consegne di aerei d’affari aumentare soltanto di due unità da 710 a 712. Il valore delle consegne è stato di 22,9 miliardi di dollari, con un aumento di circa il 5,8%. Il resto del valore è stato generato dal settore degli elicotteri: le consegne di quelli con motore a pistoni hanno registrato un incremento del 7,2% con 194 unità, mentre gli elicotteri a turbina civili-commerciali sono cresciuti del 7,6% con 682 unità. Il valore delle consegne è stato di 4 miliardi di dollari, con un aumento di circa il 6,8% sull’anno precedente. Analizzando i dati si scopre che il segmento dei monomotori a pistoni, ovvero gli aeroplani normalmente usati per turismo a corto raggio e formazione iniziale dei piloti, ha visto l’entrata in servizio di 1.524 unità a livello globale, ma con una distribuzione dei clienti che vede nel Nord America la destinazione di oltre la metà dei velivoli, quindi Asia e Oceania a pari quantità, l’Europa con il 18% delle consegne e fanalino di coda l’Africa. IN questa nicchia i costruttori di maggiore successo sono l’americana Cirrus Aircraft e l’italiana Tecnam. Questo fenomeno di distribuzione del mercato è più attutito per le altre categorie di macchine volanti, che vedono però sempre il maggiore mercato negli Usa, mentre si conferma penultima l’Europa per i jet d’affari, seguita sempre dall’Africa. Negli Stati Uniti vige il detto “no plane, no gain” ovvero l’aeroplano personale – o aziendale che sia – viene considerato uno strumento di successo e non un simbolo dell’inquinamento. Sarà anche per questo che la politica fiscale è più favorevole e si tende ad amplificare meno l’impatto ecologico. Il rapporto completo è disponibile su www.gama.aero