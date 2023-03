Boeing investe per la formazione aerospaziale

Si chiama “Steam 4 (for) Future” il programma di Boeing che ha visto la partecipazione attiva di 302 studenti e di 12 scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia, e che dal 2017 ha coinvolto oltre 4.400 gli studenti. L’attività rientra in quelle del progetto nato nel 2017 da un’idea di Boeing e ScuolAttiva Onlus e si inserisce nell’impegno di responsabilità sociale d’impresa del colosso aerospaziale americano. Le discipline Steam (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) sono infatti fra i pilastri del Boeing global engagement (Bge), la divisione che porta avanti, nel mondo, questi progetti in collaborazione con partner locali. L’attività italiana si è conclusa a Milano la scorsa settimana con lo svolgimento del modulo di matematica dal titolo “La matematica delle intelligenze artificiali e del loro apprendimento”, in collaborazione con l’Università Bocconi – che ha messo a disposizione i docenti e che sarà replicata in altre scuole -, l’Università degli Studi di Siena, l’Università Federico II di Napoli e il Politecnico di Bari. “Boeing è davvero molto orgogliosa di questo progetto, dei risultati ottenuti e del percorso didattico che i ragazzi e le ragazze hanno svolto nel corso di questi moduli Steam”, ha dichiarato Angela Natale, presidente di Boeing Italia e direttore esecutivo per il Sud Europa “Siamo grati alle università nostre partner, che hanno saputo conferire un livello didattico eccellente alla nostra offerta formativa. Non vediamo l’ora di coinvolgere altri studenti con modalità di engagement sempre nuove e avvincenti.







Simona Frassone, fondatrice e presidente di ScuolAttiva Onlus, ha spiegato: “Le materie Steam non solo sono decisive per lo sviluppo personale dei giovani, ma sono anche il cuore della futura crescita economica e competitiva del nostro Paese. Da queste materie dipendono le grandi sfide del futuro. Questa riflessione, che condividiamo con il sostenitore di questa iniziativa, Boeing, e il partner scientifico Bocconi, che ringraziamo per averci scelto, guida il nostro agire da oltre vent’anni: partire dalla scuola, che rappresenta il motore del futuro, per valorizzare l’educazione dei giovani, ispirandoli a migliorare se stessi per cambiare il mondo che li circonda”. Ii progetto italiano si concluderà la sua sesta edizione con due “Career Day” nel mese di aprile per tutti gli studenti coinvolti.