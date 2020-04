Cinque videogiochi per vincere la noia della quarantena

Indossare il costume di un supereroe oppure addentrarsi in meandri infernali. Sfidare tutti i membri della propria famiglia o perdersi in paesaggi onirici. Ecco una selezione ragionata di cinque videogame, tra ultimi arrivi ed evergreen, per scacciare via la noia.

Bethesda

GOOGLE STADIA, PC, PS4, XBOX ONE - DOOM ETERNAL



Ha quasi trent'anni di vita Doom, uno dei titoli che ha consacrato il genere degli sparatutto in prima persona. È tornato, ha una grafica più raffinata, mantiene intatta la capacità di precipitarci in un vortice di fiamme e pallottole. Vista la situazione, fare strage di mostri risulta molto terapeutico.

Sony PlayStation

PS4 - MARVEL'S SPIDER-MAN



Sul negozio online della PlayStation, ha raccolto decine di migliaia di valutazioni che grondano entusiasmo. È comprensibile: i virtuosismi del supereroe per antonomasia, tra svolazzi, ragnatele e acrobazie, sono un mix indovinato. E poi sullo sfondo c'è New York, meravigliosa come sempre.

Microsoft

XBOX ONE - ORI AND THE WILL OF THE WISPS

Sequel dell'onirico Ori and the Blind Forest, capolavoro di delicatezza, ne riproduce i meccanismi e le atmosfere. Irresistibile per chi già conosce questa galassia, da scoprire per tutti gli altri. È un viaggio dolce, consolatorio, con una cura del dettaglio di stampo artigianale e una colonna sonora pregevole.

Nintendo

NINTENDO SWITCH - SUPER MARIO PARTY



La forza dell'idraulico baffuto più famoso del mondo è che non invecchia mai, affascina qualsiasi generazione. Questo titolo è un concentrato di esperienze, una collezione di 80 minigiochi da fare in compagnia. Accanto a Mario ecco Luigi, Yoshi, Donkey Kong e tutta l'allegra brigata Nintendo.

Warner Bros

GOOGLE STADIA, NINTENDO SWITCH, PC, PS4, XBOX ONE - MORTAL KOMBAT 11



Come Doom, anche questa è una saga storica che non ha smesso di rinnovarsi, confermando la sua formula. Qui non si spara, ma si picchia, e parecchio. Gli attaccabrighe sono storici energumeni o nuovi arrivi, da Terminator a Joker. E non si danno solo calci e pugni, le loro armi sono varie e letali.