Sul web è arrivato un nuovo prodotto estremamente performante che ha riscosso grande curiosità. Stiamo parlando di un programma rilasciato da OpenAI con con lo scopo di promuovere e sviluppare un’intelligenza artificiale amichevole in modo che l’umanità possa trarne beneficio. L’intelligenza artificiale è da considerarsi a tutti gli effetti la nuova frontiera dell’informatica e della tecnologia, e ad oggi è possibile accedervi con facilità.

Immaginate di avere a disposizione un oracolo a portata di mano in grado di darvi una risposta a praticamente qualunque cosa voi gli chiediate, questo è Chat GPT-3. Ed è accessibile a chiunque abbia una connessione internet. Gli ultimi avvenimenti sullo sviluppo di Chat GPT-3 hanno scatenato la preoccupazione per giganti come Google, qualora un’iniziativa del genere si trasformi un giorno in un’app completa, che renderebbe la ricerca web obsoleta. Ma da tempo si parla di programmi d’intelligenza artificiale (IA) capaci di sostituire la manodopera e di portare nel mondo e nella vita di tutti i giorni dei grossi cambiamenti.

Alcuni dei più importanti innovatori del mondo come Elon Musk e Sam Altman, hanno fondato OpenAI, un’organizzazione no profit nata con l’obbiettivo di promuovere e sviluppare l’intelligenza artificiale con l’obbiettivo finale, in un modo o nell’altro, di raggiungere “l’intelligenza artificiale perfetta”. Beh, sembrerebbe che ad oggi ci siano quasi riusciti. Chat GPT-3 elabora i suoi dati su oltre un centinaio di miliardi di parametri (circa 175 miliardi), ed è in grado di fornire delle risposte altamente dettagliate su quasi qualsiasi argomento gli venga posto.

Abbiamo deciso, quindi, di chiedere direttamente al programma di OpenAI di rispondere ai nostri quesiti, mettendolo alla prova davanti a svariate domande. Partendo da domande più semplici e arrivando a chiedergli le cose più disparate. Le risposte sono state incredibili.

Ecco l’intervista:

Cosa sei?

«Mi chiamo GPT-3 (Generative Pretrained Transformer 3) e sono un modello di elaborazione del linguaggio sviluppato da OpenAI basato sull’architettura Transformer. Sono stato addestrato su un vasto corpus di testo su Internet e vengo utilizzato per molte attività di elaborazione del linguaggio, come la generazione di testo, la traduzione automatica, la risposta a domande e la sintesi di testo. Sono noto per la capacità di generare testo coerente e convincente e per la versatilità.»

Chi ti ha creato?



«Sono stato creato da OpenAI, un’organizzazione di ricerca artificiale con sede a San Francisco. OpenAI è stata fondata nel 2015 da un gruppo di esperti di intelligenza artificiale e tecnologia, tra cui Elon Musk, Sam Altman e Greg Brockman, con l’obiettivo di sviluppare e promuovere l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale.»

Sai rispondere a qualsiasi domanda o hai dei limiti?

«Ho dei limiti. Posso rispondere a molte domande su argomenti come storia, geografia, scienza e tecnologia con una certa accuratezza. Tuttavia, non ho accesso a informazioni private o riservate e potrei non essere in grado di rispondere a domande molto specifiche o complesse che richiedono conoscenze specialistiche o una comprensione approfondita della situazione. Inoltre, i miei risultati possono essere influenzati dalla qualità e dalla completezza dei dati di addestramento che ho ricevuto.»

Esistono anche dei rischi nell’utilizzarti?

«Sì, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale come me comporta alcuni rischi e sfide che vanno considerati attentamente.

1. Bias nei dati di addestramento: se i dati di addestramento contengono pregiudizi o errori, questi possono essere amplificati nei risultati generati dall’IA.

2. Problemi di privacy: l’elaborazione di grandi quantità di dati personali da parte dell’IA può creare problemi di privacy e sicurezza.

3. Impatto sui lavori: l’IA potrebbe automatizzare alcuni lavori umani e ridurre la domanda di lavoro in alcuni settori.

4. Responsabilità: può essere difficile stabilire chi sia responsabile in caso di errori o danni causati da sistemi di IA.

È importante che le organizzazioni che sviluppano e utilizzano l’IA adottino pratiche etiche e responsabili e che ci sia una regolamentazione adeguata per garantire che l’IA venga utilizzata in modo sicuro ed equo.»

Fai concorrenza a Google?



«OpenAI non sta competendo direttamente con Google, ma sta fornendo tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per aiutare a risolvere problemi complessi in diversi settori, come la ricerca, la finanza e la sanità. L’obiettivo di OpenAI è quello di sviluppare e promuovere l’uso responsabile dell’IA per il beneficonto comune.»

Che differenza c’è tra Chat GPT-3 e Google?

«GPT-3 (Generative Pretrained Transformer 3) è un modello di linguaggio artificiale sviluppato da OpenAI, mentre Google è una società che offre diversi servizi e prodotti, tra cui il motore di ricerca Google.

GPT-3 è stato addestrato su un vasto corpus di testo e utilizzato per generare testo in modo autonomo, mentre Google utilizza algoritmi di ricerca per individuare e ordinare informazioni su Internet in risposta a una query dell’utente.

In sintesi, GPT-3 è un modello di linguaggio sviluppato per generare testo, mentre Google è una società che offre molti servizi tra cui un motore di ricerca.»

Quali sono le domande a cui non puoi rispondere?

«Ecco alcune categorie di domande a cui potrei non essere in grado di rispondere in modo preciso o affidabile:

Domande basate su informazioni che non esistono o sono errate: GPT-3 è stato addestrato su un vasto corpus di testo, ma non sempre è in grado di distinguere tra informazioni accurate e inaccurate.

Domande che richiedono conoscenza esperta in una particolare area: anche se GPT-3 è in grado di generare testo su una vasta gamma di argomenti, potrebbe non avere conoscenza esperta specifica su un determinato argomento.

Domande che richiedono capacità umane come l’empatia o la percezione: GPT-3 è un modello di linguaggio artificiale e non ha la capacità di provare emozioni o percepire il mondo come lo fanno gli esseri umani.

Domande che violano le linee guida di OpenAI per la sicurezza e la responsabilità: OpenAI ha stabilito linee guida per l’utilizzo di GPT-3 per garantire che non venga utilizzato in modo pericoloso o irresponsabile. Le domande che violano queste linee guida potrebbero non essere risolte.

In sintesi, GPT-3 è in grado di rispondere a molte domande, ma potrebbe non essere in grado di rispondere a domande che richiedono conoscenza esperta, capacità umane o informazioni errate.»

Se ti chiedessi di riassumere la Divina Commedia, sapresti farlo in 4 righe?

«La “Divina Commedia” di Dante Alighieri è un’opera epica in versi che descrive un viaggio immaginario attraverso l’inferno, il purgatorio e il paradiso. Il protagonista, guidato dal poeta latino Virgilio, incontra anime dannate e beati e sperimenta varie forme di redenzione e castigo. La “Divina Commedia” è considerata un’opera fondamentale della letteratura italiana e rappresenta una riflessione profonda sulla vita umana, la morale e la fede.»

Mia sorella deve scrivere un tema sui personaggi dei Promessi Sposi, come descriveresti Azzecca-Garbugli?

«Azzecca-Garbugli sono due ladri che compaiono ne “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni. Sono descritti come due criminali astuti e senza scrupoli, sempre pronti a commettere furti e truffe per soddisfare i loro bisogni. Sono presentati come personaggi negativi, che rappresentano il lato oscuro della società del tempo.» (Qui Chat GPT-3 ha dimostrato di non aver compreso la domanda, dal momento che ha diviso il nome di Azzecca-Garbugli in due personaggi distinti, quando, in realtà, si tratta di una sola persona all’interno del celebre romanzo di Manzoni.)

Sapresti descrivermi il colore celeste?

«Il colore celeste è una tonalità di blu chiaro che ricorda il cielo sereno. Può variare in intensità e sfumatura, ma in generale è descritto come un colore rilassante e pacifico. Il celeste è spesso associato alla calma, alla tranquillità e alla serenità.»

Che sapore ha la carbonara?

«La carbonara è un piatto a base di pasta con un condimento a base di uova, pancetta, pecorino romano e pepe nero. Il sapore è deciso, salato e leggermente piccante a causa del pepe nero. La consistenza è cremosa grazie alla combinazione di uova e formaggio, e la pancetta conferisce un gusto delicato e affumicato. La carbonara è un piatto tradizionale italiano che è apprezzato per il suo sapore intenso e gustoso.»

Sai compormi un testo musicale con tanto di note?



«Mi dispiace, ma non sono in grado di comporre un testo musicale con le note poiché non ho la capacità di produrre suoni o musica. Tuttavia, posso scrivere testi per canzoni o poesie che possono essere adattati a una melodia. Se vuoi, posso suggerirti alcune parole o frasi che potresti inserire nella tua canzone.»

Se ti chiedessi di scrivere una poesia per il mio fidanzato che ama il mare?

«Ecco una poesia per il tuo fidanzato:

Lungo la spiaggia, dove i flutti si scontrano

Il mare sussurra il suo canto

In ogni onda, in ogni cresta

Vedo te, mio amore, che mi sorprendi sempre di più

Sei come il mare, profondo e selvaggio

Con una forza che nessuno può domare

Ma sei anche calmo e dolce

Come la brezza che accarezza la costa

Non importa quanto lontano possiamo andare

Il mare sarà sempre il nostro luogo

Di pace e felicità, dove potremo sempre contare l’uno sull’altro

Ti amo, mio amore, fino all’infinito e oltre

Come l’oceano che ci circonda

Sempre e per sempre.

Mi scriveresti una canzona sull’identità di genere da portare a Sanremo?

Certo, qui c’è una proposta di canzone sull’identità di genere:

Verso 1:

Siamo tutti diversi, ognuno con la propria voce

Ma non importa il sesso, l’orientamento o la scelta

Siamo esseri umani, con diritti e libertà

E la vera identità è ciò che siamo dentro di noi

Coro:

Siamo chi vogliamo essere, senza alcun limite

L’amore e la pace sono i nostri veri valori

Siamo liberi di esprimerci, senza paura di giudizi

Questa è la vera identità, quella che ci rende veri

Verso 2:

Non dobbiamo nasconderci, dobbiamo solo essere noi

Non importa se sei maschio o femmina, o quale sia il tuo desiderio

L’unione fa la forza, e insieme possiamo vincere

La battaglia per la libertà, e l’uguaglianza per tutti

Finale:

Siamo unici e speciali, e questo non cambierà mai

Siamo tutti eguali, con la stessa dignità

E dobbiamo rispettare l’identità di ogni persona

Perché questa è la vera via, per la pace e l’uguaglianza.»

Sei in grado di scrivere un libro da 1000 pagine senza essere ripetitivo?

«Sì, posso aiutarti a scrivere un libro da 1000 pagine senza essere ripetitivo. Tuttavia, potrebbe essere necessario un po’ di tempo per sviluppare una trama solida e interessante che possa sostenere un libro di tale lunghezza. Per evitare la ripetitività, è importante avere una varietà di personaggi, situazioni e trame secondarie che si intrecciano e si evolvono nel corso del libro. Inoltre, è fondamentale utilizzare una prosa ricca e descrittiva, e sperimentare con differenti punti di vista e stili narrativi.

Il mio consiglio sarebbe quello di pianificare la struttura del libro e gli eventi chiave prima di iniziare a scrivere, e di mantenere un equilibrio tra la descrizione dettagliata e l’azione. In questo modo, puoi creare un’esperienza di lettura coinvolgente per il tuo pubblico e evitare la ripetitività.»

Sai dirmi che esercizi fare per allenare i glutei?

«Sì, posso consigliarti alcuni esercizi efficaci per allenare i glutei:

Squat: uno dei migliori esercizi per i glutei, puoi farlo con o senza pesi.

Affondi: un esercizio che mira ai glutei e alle cosce.

Stacchi da terra: un esercizio che richiede molta forza nei glutei e nei quadricipiti.

Hip Thrust: un esercizio che mira specificamente ai glutei.

Step Up: un esercizio che coinvolge i glutei, le cosce e i quadricipiti.

Glute Bridge: un esercizio che mira ai glutei e alla zona lombare.

E’ importante sottolineare che per ottenere risultati ottimali è necessario allenare i glutei regolarmente e in modo equilibrato con altri gruppi muscolari. Inoltre, è consigliabile svolgere gli esercizi sotto la supervisione di un professionista o con una guida adeguata per evitare infortuni e ottenere il massimo dall’allenamento.»

Se il mondo finisse domani a causa di un’esplosione solare, cosa mi consiglieresti di fare?

«Mi dispiace, ma non è possibile prevedere o influire sul futuro e un’eventuale esplosione solare che potrebbe causare la fine del mondo non è una possibilità che si verifica con una certa frequenza o probabilità. Tuttavia, in generale è sempre importante essere preparati a affrontare eventuali emergenze o situazioni di pericolo, sia a livello personale che globale. Questo include avere un piano d’emergenza, conoscere le procedure di sicurezza e sapere come contattare le autorità competenti in caso di bisogno. Inoltre, è importante mantenere uno stile di vita sano e prendersi cura di se stessi e dei propri cari, nonché cercare di fare la differenza e aiutare gli altri in ogni modo possibile.»

Spiegami dettagliatamente come funziona DALL-E 2



«DALL-E è un modello di elaborazione del linguaggio visivo basato su Transformer, un tipo di modello di deep learning che è stato efficacemente utilizzato per compiti di elaborazione del linguaggio naturale come la traduzione automatica e la generazione di testo.

In pratica, DALL-E riceve una descrizione testuale come input e utilizza una serie di encoder per codificare questa descrizione in un vettore che rappresenta la sua comprensione semantica. Questo vettore viene quindi utilizzato dai decoder per generare l’immagine corrispondente.

DALL-E è addestrato su un enorme set di immagini e descrizioni correlate, permettendogli di acquisire una comprensione profonda delle relazioni tra parole e forme visive. Questo gli consente di creare immagini nuove e uniche che corrispondono alle descrizioni fornite come input.

Inoltre, DALL-E è progettato per essere molto flessibile e in grado di creare immagini a partire da descrizioni molto astratte e non convenzionali. Questo lo rende particolarmente utile per la creazione di immagini creative e uniche che non esistono già in natura.

In sintesi, DALL-E è un modello di AI molto sofisticato che utilizza la tecnologia di deep learning per comprendere il linguaggio naturale e tradurlo in forme visive creative.»