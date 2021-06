Piquadro abbraccia la sostenibilità con la sua nuova linea outdoor

Una nuova linea sostenibile, perfetta sia per la mobilità urbana che per l'outdoor. Piquadro amplia la portata del suo progetto di sostenibilità ambientale, presentando una serie di nuovi prodotti realizzati utilizzando materiali ecologici come il poliestere ottenuto da bottiglie di PET riciclato. Un materiale unico nel suo genere, non solo perché amico dell'ambiente, ma perché ha la capacità di proteggere contro il Covid e altri virus, essendo trattato con «Viral off», una nuova tecnologia che può bloccare oltre il 99% dell'attività virale entro due ore dal contatto tra gli agenti patogeni e il tessuto, interagendo con le proteine chiave e impedendo così al virus di attaccarsi alle fibre tessili.

La collezione, chiamata PQ Modular, si compone di zaini, trolley, borsoni, monospalla e marsupi leggeri e destrutturati. Ognuno di loro è pensato per la città come per l'outdoor ed è dotato di un sistema di aggancio che permette di assemblare i pezzi in modo che possano essere trasportati insieme agevolmente con una sola mano. I colori brillanti e le forme decisamente sportive, infine, ne fanno una linea "active" giovane e dinamica.

La collezione PQ Modular è parte integrante di un progetto di Economia circolare in cui Piquadro recupera e riutilizza rifiuti per la realizzazione di accessori da viaggio e tempo libero che sommano una valenza di sostenibilità ambientale a tutte le caratteristiche imprescindibili dei prodotti Piquadro: un design originale e riconoscibile, funzionalità intelligenti e attuali e un'ottima manifattura.