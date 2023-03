Jung Kook dei BTS è il nuovo brand ambassador di Calvin Klein

«Sono fan di Calvin Klein da molto tempo e sono entusiasta di essere il loro nuovo ambasciatore globale. Questa collaborazione è molto speciale, perché il patrimonio e i valori del marchio di Calvin Klein rispecchiano i miei valori. La mia musica è il mezzo con cui comunico con i miei fan in tutto il mondo e vedo questa collaborazione come un'opportunità per entrare in contatto con loro in un modo nuovo. Sono davvero eccitato all'idea che le persone vedano un nuovo lato di me in questa prima campagna per il marchio».

Con queste parole il golden maknae del K-Pop, Jeon Jung Kook dei BTS sancisce il rapporto con Calvin Klein Jeans e Underwear diventando il nuovo global ambassador del marchio. La star di fama mondiale fa il suo debutto per il marchio in una nuova campagna in cui indossa la collezione Primavera 2023 del marchio. Scattata da Park Jong Ha, la campagna lo immortala con i nuovi modelli, tra cui i 90s Straight denim e Body Jeans, la camicia in denim dal taglio rilassato, Relaxed Fit Denim Shirt, Oversized Denim Jacket and Relaxed Fit Standard Logo Crewneck Tee.









In occasione dell'annuncio, Jonathan Bottomley, Global Chief Marketing Officer di Calvin Klein, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di individuare talenti di rilevanza globale il cui impatto culturale e i cui valori sono in linea con i nostri. Jung Kook è uno degli artisti più popolari al mondo; possiede una rara capacità di entrare in contatto con il pubblico internazionale attraverso la sua musica e il suo stile. Siamo fortunati ed entusiasti di averlo nel team di Calvin Klein».

(Park Jong Ha)