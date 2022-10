Le nuove boutique non puntano a essere un comune punto vendita

Al giorno d’oggi il consumatore non si accontenta di una classica boutique, spera sempre di trovare un nuovo punto di riferimento dove magari tornare per vivere un’esperienza o prendere ispirazione e confrontarsi con altri appassionati. Ogni brand infatti sta realizzando nuove aperture sempre più interessanti e particolari, così da fidelizzare il cliente e creare sin da subito un dialogo.

MODES nasce con l’obiettivo di creare una boutique che sia in grado di offrire una proposta in continuo aggiornamento e scegliendo tra brand affermati ed emergenti. Oggi, oltre a essere uno dei punti di riferimento nel panorama digitale, si dedica allo sviluppo di nuovi spazi architettonici dove esporre un’accurata selezione di capi uomo e donna. Continua la sua espansione nelle location più iconiche, tra le ultime aperture troviamo: MODES Forte dei Marmi, MODES Cagliari e Jil Sander Forte Village. La boutique di Forte dei Marmi è stata disegnata dallo studio Gonzalez Haase AAS, ed è caratterizzata da linee geometriche ispirate alle iconiche cabine a strisce della costa, con strutture in metallo che creano un gioco di texture tra alluminio sabbiato e acciaio cromato. Sempre realizzato in collaborazione con lo studio d’architettura berlinese Gonzalez Haase AAS, MODES Cagliari ruba i colori del paesaggio che lo circonda e li inverte creando uno scenario innovativo e inaspettato. Nasce a pochi chilometri la nuova boutique MODES in collaborazione con Jil Sander, situata all’interno dell’esclusivo resort Forte Village. «Forte dei Marmi, Cagliari, Forte Village... Tre destinazioni chiave del lusso che rappresentano un’opportunità unica per noi di condividere la nostra visione dello stile e della creatività, creando nuovi dialoghi con un pubblico sempre in ricerca di nuovi stimoli» dichiara Aldo Carpinteri, MODES Founder & CEO.

Avreste mai pensato che sul Tevere potesse nascere un campo da calcio galleggiante? Questa è solo una delle iniziative che Adidas ha preparato in occasione dell’inaugurazione del nuovo Brand Center in Via del Corso. Convinti che lo sport abbia il potere di cambiare la vita delle persone, Adidas dà vita a «Roma is possible», il nuovo concept che dal 29 settembre al 1 ottobre ha fatto vivere nuove esperienze per le strade di Roma tutte all’insegna dello sport. Il 29 settembre è stato inaugurato il nuovo store che offre un’esperienza d’acquisto del tutto innovativa, come la possibilità di cambiare sfondo dei camerini così da adattare ogni look a tutte occasione e garantire un’esperienza «Bring it to me». Per celebrare la nuova generazione dei futuri calciatori locali, Adidas espone nel suo store varie opere d’arte create dal duo di artisti Sten Lex, che raccontano la gioia spontanea e naturale scaturita dallo sport. Gli eventi hanno visto la presenza di ospiti d’eccezione come Ciro Immobile, Sangiovanni, Simona Quadarella e molti altri. Tra il Ponte Umberto I e il Ponte Cavour verrà posizionato l’adidas River football, dove verrà giocato un torneo di calcio 3vs3 a cui si potrà assistere dalle tribune sui margini. «Adidas, sceglie ancora una volta di unire e includere le persone attraverso lo sport, sia attraverso il nuovo store iper tecnologico, sia attraverso la possibilità di giocare e divertirsi sul campo galleggiante in mezzo al Tevere contribuendo così a migliorare la vite delle persone grazie al potere dello sport» afferma Irene Larcher, Senior Director Brand Adidas.

Nato nel 1910 a Torino, Borbonese si porta alle spalle una lunga storia di successi e importanti traguardi nella moda. Nato come marchio di gioielli e accessori moda, oggi è riconosciuto per il suo particolare modo di reinterpretare la moda di un tempo e per la sua attenzione alla sostenibilità. In seguito alla recente apertura del punto vendita estivo di Porto Cervo, lo storico brand inaugura il nuovo flagship store a Milano in Corso Venezia, una delle principali strade dello shopping milanese. Estendendosi su 60 mq, lo spazio è arredato da mobili personalizzati dai materiali più vari, come il travertino, l’ottone o il vetro. La nuova boutique non vuole essere un semplice punto vendita, ma un hub creativo dove svelare progetti speciali e collocare installazioni artistiche. Alessandro Pescara, CEO di Borbonese, afferma: «La scelta di un nuovo flagship store milanese nel cuore del Quadrilatero della moda rimarca l’obiettivo del brand di essere presenti e competitivi nei principali mercati nazionali e internazionali, rimanendo fedeli ai valori di creatività, innovazione, sostenibilità e senza tralasciare l’importante heritage del marchio».

Dan John non si ferma e inaugura il suo diciottesimo punto vendita nella capitale. Azienda fondata da Daniele Raccai e Giovanni Della Rocca nel 2013, ha come obiettivo quello di accompagnare nel lavoro e nel tempo libero un uomo elegante ma che allo stesso tempo non rinuncia al comfort. Il nuovo negozio si sviluppa su una superficie di 135 mq in Via del Corso, facilmente riconoscibile grazie ai dettagli in marmo e legno che non abbandona mai. «Diciottesima apertura a Roma! Presentiamo un nuovo punto vendita nella storica via dello shopping, Via del Corso, allestito ed arredato con il nuovo stile Dan John: fresco, accogliente e moderno, dai toni caldi e materiali innovativi» dichiara Daniele Raccah, CEO di Dan John.

Romain Ricard

Il prestigioso Shopping Mall Printemps Haussmann di Parigi dà il benvenuto a GCDS, che in occasione della fashion week ha inaugurato il suo primo store nella raffinata città della moda. Oltre 100 mq di boutique rivestite di pareti e marmo bianco che risaltano i vivaci colori con cui la collezione FW 21/22 si distingue. All’interno vi aspetta una voluminosa istallazione della Comma Bag che ospiterà i pensieri dei clienti trascritti grazie ai pennarelli logati GCDS.