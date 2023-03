Jeremy Scott dice addio a Moschino

«Questi dieci anni da Moschino sono stati una meravigliosa celebrazione della creatività e della fantasia. Sono molto orgoglioso di quello che lascio al marchio». Con queste parole, lo stilista Jeremy Scott annuncia l’addio a Moschino, brand di cui è stato direttore creativo dal 2013.

Con il suo stile giocoso, ironico e irriverente, Scott ha dato un importante contributo al rilancio del brand, fondato da Franco Moschino nel 1983 e oggi gestisto da Aeffe.

Il presidente dell’azienda Massimo Ferretti ha dichiarato: «Sono stato molto fortunato ad avere avuto l'opportunità di lavorare con quella forza creativa che è Jeremy Scott. Vorrei ringraziarlo per la dedizione dimostrata in questi dieci anni all'eredità creativa di Franco Moschino, e per avervi instillato la sua visione così allegra e gioiosa, che rimarrà per sempre parte dell'immaginario del marchio».