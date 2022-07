L'estate addosso: le migliori proposte mare per lei

La vita in riva al mare, in barca, a bordo piscina, durante gli aperitivi e cocktail party in serata, lo perfetto scatto con sfondo esotico da postare sui social media, sono il pretesto per essere cool e al passo con i tempi, anche in città, ognuno nel suo piccolo paradiso rigeneratore.

I marchi che si dedicano esclusivamente da sempre alla moda sulle spiagge sono per dna abituati a vestire la nuda bellezza e a creare in miniatura, nel caso dei costumi, microcapolavori di sartorialità associati al complementare copricostume e vestito per il tempo libero.

Tutti al femminile, nei casi di Raffaela D’Angelo, Miss Bikini, Fisico e Pin Up Stars.

In una colta stratificazione di pizzi, stampe pop art di sapore vintage e rimandi alla Belle Epoque, l’inno alla bellezza di Raffaela D’Angelo – che ha appena sfilato anche le anticipazioni estate 2023 presso il lussuoso Bagno Alpemare di Forte dei Marmi di proprietà dei coniugi Andrea e Veronica Bocelli – riscopre il piacere per la donna di vivere la propria femminilità. Con seducenti caftani, abiti romantici e pantaloni Seventies a vita bassa portati con i costumi couture usati anche come body e top per la sera: cotoni ricamati, preziosi pizzi, fiori in macramè, stampe tapestry, lurex, frange.

I petali di rosa e l’iris sono i protagonisti insieme a morbide geometrie, in una collezione che strizza l’occhio a tutte le generazioni e rende pittorici i colori, cacao, giallo, rosa, turchese, fucsia, blu e naturalmente tanto bianco candido. Fra le ospiti e clienti della serata, la showgirl e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci sceglie a suo gusto i completi di crochet e i bikini a fascia con slip alto retrò, bellissimi da indossare e che slanciano la figura rendendola estremamente attuale ed elegante.

Miss Bikini punta sulla energia dei colori e degli effetti sparkling, unita alla passione per il dettaglio sensuale e accattivante nel comparto mare.

Brillare è la regola con i bikini e gli interi intriganti che avvolgono il corpo e lo rendono estremamente sexy. Top a fascia, monospalla di tendenza e romantici scolli a cuore sono talmente versatili da poter essere utilizzati come bodywear adattato ai look delle sere estive.

Brand Made in Italy, Fisico vuole la stagione in corso centrata sul luccichio di due pezzi e costumi interi, dalle forme essenziali e realizzati in comodissima microfibra, impreziositi da dettagli gioiello. Come le nuove spalline ricoperte di strass e logate, piccoli punti luce che impreziosiscono le mise abbinate a lunghi caftani ed abiti scivolati.

Fucsia, giallo sole e lilla sono solo alcuni dei colori prescelti, ma non mancano versioni più audaci con stampe zebrate e colori della terra per reinterpretare il grande classico dell’animalier estivo.

Una altra anticipazione della futura stagione la fornisce Pin-Up Stars disegnata dallo stilista Jerry Tommolini, presentata a Bologna presso lo Stadio Renato Dall’Ara e con un pink carpet di donne di spettacolo, fra le quali Carolina Stramare, Miss Italia e conduttrice sportiva, Estefania Bernal e Roger Balduino, naufraghi dell’Isola dei Famosi, Sasha Sabbioni, partecipante di Pechino Express insieme alla madre Natasha Stefanenko, Delia Duran dal Grande Fratello Vip.

Capi seducenti e ricchi di stampe esclusive come Asian Jungle, caratterizzata da colori lucenti in nuance rubino, menta e zaffiro.

Ai più curiosi resta seguire Maredamare, l’evento europeo di riferimento per il mercato del beachwear che si tiene dal 23 al 25 luglio nella Fortezza da Basso di Firenze, che ospita quasi 200 marchi del settore e svela in anteprima assoluta i temi che definiranno tutte le tendenze da spiaggia per la prossima estate.

Fra le anticipazioni dei temi stilistici principali ci sono i micro e macro fiori riprodotti come opere d’arte pittorica, le geometrie severe e le righe armoniche, il ritorno dell’etnico tribale, l’esplosione dei colori fluo e vitaminici quali blister di pura energia e integratori di felicità e benessere.

(Barbara Tassara)