A Pitti Uomo lo sportswear prende il fascino esotico dell’estate

Voglia d’estate e di spensieratezza per i segmenti sport & leisure progettati per il viaggio. È una libertà tutta da riassaporare esplorando mete esotiche oppure viaggiando con la mente e soltanto attraverso il guardaroba.





«No Stress Season» è lo slogan, riportato nell’attitudine dei capi e dei look, con mise confortevoli e rilassate anche nel comparto più active che resta energetico nella ricerca materica e tecnologica votata alle performance.

La collezione AlphaTauri, marchio di moda premium di Red Bull centrato sullo sviluppo delle tecnologiche, sceglie una tavolozza di colori baciata dal sole che tingono i filati speciali ad alte prestazioni. Membrane in 3D traspiranti combinano struttura e morbidezza nei set tecnici con giaccone, maglieria e pantaloni. Il parka leggero bicolore può essere regolato in lunghezza.

I tessuti Gore-Tex presentano sé stessi proposti, dal loro archivio fino ai nuovi articoli dotati dell’innovativa membrana ePE dalla incredibile durabilità.

People of Shibuya, brand contemporaneo e versatile specializzato nella realizzazione di capi outdoor dallo stile urban dal design minimale, usa un tessuto traspirante comfort caratterizzato da dettagli che garantiscono una maggiore resistenza allo strappo e sono anche catarifrangenti.

Di proprietà di BasicNet SpA, Robe di Kappa esordisce a Pitti Immagine Uomo 102 con una nuova collezione ispirata agli Anni Novanta e a quel gusto preppy, nato nei college statunitensi del New England, che oggi si chiama varsity. Polo, felpe e maglioncini dal taglio pulito e contemporaneo, declinati in una speciale lavorazione a punto Aran o a nido d’ape, proposti in una varietà di pantoni accesi come vuole la bella stagione.

Il tema della nuova collezione Primavera/Estate 2023 di Bikkembergs prende ispirazione dall’America Latina e da Rio de Janeiro, nei colori e nelle texture, lavorate per ottenere un’esplosione di colori e geometrie. Leitmotiv dell'intera collezione, il casual che cerca la praticità d’uso in ogni singolo capo presente nel proprio guardaroba: dai classici capi sportivi ideati con motivi color block, alla maglieria con elementi grafici e colorati e le t-shirt e camicie con stampe optical black/white.

KNT, acronimo di Kiton New Textures, è una nuova idea di guardaroba contemporaneo creata da Mariano e Walter de Matteis, terza generazione della famiglia Kiton.

Concept chiave della capsule collection presentata a Pitti è il Panda, animale preferito di Mariano De Matteis, reinterpretato con ironia in colori netti, nero, bianco e rosso, su felpa, giubbino, overshirt, pantalaccio e t-shirt.

“La collezione Panda è un nuovo concept per KNT, che esce dagli schemi tradizionali delle uscite stagionali e si avvicina a un progetto di design, sempre basato sulla grande qualità dei materiali” commenta Mariano De Matteis.

Alessandra Moschillo, con il padre Saverio, ampliano l’offerta di abbigliamento Husky Original, fatta di giubbotteria, felpe, t-shirt e pantaloni, integrata dal lancio delle calzature e borse, varando un vero e proprio total-look. Interessanti le giacche pack&go che posso essere ripiegate su sé stesse e inserite all’interno di uno zainetto.

In chiave sporty, le polo tennis in filato extra fine tinto in capo di Brooksfield, la tuta techno vintage di Lorenzoni e la collezione Transitional 2023 proposta dal brand canadese Nobis una serie di capi layering indossabili singolarmante e al contempo combinabili tra loro, firmati dal nuovo head designer Michael Kerr.

Ai pantaloni extra comodi e stilosi ci pensa Tela Genova, che unisce design esclusivo alla miglior ricerca dei materiali in parte tecnologici in parte eco sostenibili, come nel caso del primo denim 5 tasche, Gregorio, o le tele di lino/canapa.

I pantaloni di Pence affiancano alla passione per il denim e allo stile casualwear, nuovi modelli dai lavaggi pastellati, i chinos worker e i capi di gabardina ultraleggera che si asciuga al sole.

PT Torino, sempre partito dal mondo del pantalone, sviluppa un menswear a 360° che ama rivisitare, contaminare e decostruire, ispirato dalle sottoculture giovanili, come la surfing culture con il suo linguaggio, i suoi miti e il suo slang, immersa in un mondo oceanico”di libertà e natura selvaggia. I colori e le fantasie rievocano quel mondo fatto di sabbia, onde e palme di giorno e clubbing di notte.

La matrice athleisure è punto di partenza per Sun68, con protagonista il completo in felpa con macro-logo, il bon ton di maglie in cotone a trecce e polo impeccabili.

North Sails Apparel lancia una capsule collection in collaborazione con Maserati, basata sulla innovazione e le performance.

Davide Grasso, ceo di Maserati, ha commentato: “Maserati è innovativa per natura e ha lo sguardo rivolto verso il futuro. La partnership con North Sails sottolinea lo stretto rapporto tra Maserati, le performance dinamiche e l’innovazione tecnologica.”

Tecnologia, bellezza e sostenibilità sono le tre qualità che coniugano lo stile di Navigare che pare da un’idea di comodità e casual-style per pezzi chiave che fanno sentire a proprio agio e ben-vestito. La vela, il mare e l’heritage del brand sono le fonti di ispirazione per polo piquet ed il capo sailor, tutto in bianco-rosso-blu, tipico del brand.

Save the Duck, il brand animal friendly, collabora nuovamente con lo stilista giapponese Satoshi Yamane, per la linea premium e tecnologica Pro-Tech. In collezione anche capi capi intelligenti e no iron per viaggiare e la capsule di senakers con ACBC, due società BCorp che si incontrano e progettano insieme.

L’iconica linea di scarpe ginniche Lotto Leggenda vira verso una interpretazione ancora più street e contemporanea come Hoop Stars, che prende ispirazione dal mondo del basket e dello skate, la proposta Tokyo, in colori vitaminici e la classica Autograph, editata con stampa graffito sulla suola con lettering d’effetto: I’m a Legend.

Off-play debutta a Pitti Uomo con le sue sneakers Made in Italy, dal carattere forte e sportivo, ispirate allo stile di vita urbano. I modelli prendono il nome da luoghi iconici italiani, ad esempio abbiamo Firenze, in pelle di vitello con linguetta sul tallone a contrasto e spessa suola bianca.

Sneaker extra leggera e dal mood underground è quella di Monoway realizzata in svariate proposte, dalla morbida nappa effetto usato o in stile camouflage, al denim grezzo e ai modelli in rafia intrecciata da donna.

Ixos, la scarpa da ginnastica ispirata alla scena streetwear della Los Angeles anni ‘90, con fodera in tessuto tecnico e vitello traforato, prende tonalità vitaminiche e si aggiunge ai capi che la griffe vuole dedicare alla Gen X, a breve realizzati con la collaborazione di artisti nazionali.

Indossata dai campioni di tutte le più importanti squadre, Pantofola d’Oro mantiene inalterata la stessa cura e la stessa abilità artigianale delle origini nel confezionare le scarpe, prime fra tutte quelle ispirate al calcio e al rugby. La novità sta nei materiali della iconica PDO135 e nella vasta varietà di colori e combinazioni.

Gioca sul colore e i pattern anche il progetto Plus, laboratorio-azienda che attualizza piumini, kway, t-shirt, camicie, pantaloni e calzature attraverso la sublimazione del colore.

Con questo processo le tonalità e le fantasie entrano nelle fibre e cambiano totalmente look al prodotto.

Alle scarpe si associano i borsoni, dai trolley, monospalla e sacche pronte per partire della linea G-Force di Ciak Roncato per Esercito Italiano, in tessuto vela nylon che ricorda quello utilizzato per i paracaduti, agli zaini di Piquadro realizzati in colori vivaci e dettagli con vocazione al viaggio. Protagonista PQ Light, la nuova linea di trolley in policarbonato resistente, super leggero e personalizzabile.

Duno

Brooksfield

Immancabili nel finale Summertime, i costumi da bagno, guardando agli splendidi colori dei mari tropicali e al mood delle riviere. Mc2 Saint Barth sceglie le ispirazioni dell'isola omonima per nuove collezioni beachwear e mentre, con stile, il marchio L’Impermeabile lancia il suo primo costume con stampe anni ’70 coordinate ai capispalla della collezione.

In The Box sceglie i personaggi cult dei Peanuts su tutte le proposte legate al beachwear, con Snoopy domina le onde su una tavola da surf o Charlie Brown in relax a tema estivo e

slogan ‘Peace & Love’. Stessi protagonisti anche stampati su bandane, camice hawaiane e militari, applicati su T-shirt e felpe, in perfetto stile Woodstock.

Conclude Fiorio, parte del Gruppo Canapa, oggi rinnovato con un restyling del brand, che propone una intelligente e stilosa collezione mare. I costumi swimwear, ad asciugatura veloce, replicano l’eleganza delle fantasie - motivi classici tipo cravatteria, disegni figurati, motivi pittorici – su coordinati kway, camicie, teli mare e accessori.

Il costume ‘ghost’, all’apparenza tinta unita, a contatto con l’acqua rivela disegni, ton sur ton, che una volta asciutto scompaiono nuovamente.