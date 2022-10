Ixos X-Stream: la capsule della new generation interpretata dai Ros

Un sapiente crossover che parte dal rock e dall’hip hop black per arrivare fino all’alternative in un gioco ininterrotto di rimandi e citazioni. La prima capsule Ixos X-Stream, interpretata dai Ros, vuole scrivere un nuovo capitolo nella storia del brand che da sempre punta sulla ricerca dell’autenticità che si fonde con lo spirito della nuova generazione.

A raccontarci come è nato e come si è sviluppato questo special project è Fabio Malloni, direttore creativo della linea Ixos X.

Come nasce questo special project?

Ixos X-Stream nasce per rispondere in modo combinato a due obiettivi. Il primo target commerciale chiedeva di integrare la capsule Ixos XD, capsule di sneakers già ben accolta dal mercato, con una linea di abbigliamento che potesse fornire un’offerta forte e completa. Il secondo obiettivo, ma non meno importante, è comunicativo e risponde all’esigenza di muoversi verso un consumatore più giovane, fluido e creativo.

Qual è il mood della collezione?

La nuova capsule di Ixos X nasce dalla fusione dei trend rappresentativi delle subculture musicali degli anni più fertili della storia contemporanea. Un sapiente cross over che attraversa il rock degli anni settanta passando per l’hip hop della New York nera anni Ottanta fino ad arrivare alla scena alternative anni Novanta. Un mixtape di accessori con gommatura opaca in contrasto alla galvanica argento, stampe serigrafiche e finissaggi con spruzzo manuale si uniscono a volumi e trasparenze che caratterizzano il brand ed evidenziano questa capsule dal sapore creativo, libero e vivace.

Come mai avete scelto i ROS per il lancio di questa prima capsule?

Abbiamo incontrato la band a Firenze durante l’evento lancio della capsule sneakers e riscontrammo subito un forte match stilistico con il progetto Ixos X: i ROS sono giovani, vivaci, colorati, potenti. Da questo incontro l’idea di collaborare con loro spingendo proprio la loro forza musicale creando una campagna che al materiale fotografico unisce un vero e proprio video clip.

Qual è un capo che racchiude l’anima di questa collezione?

Senza dubbio i tre capi in denim, pantalone a zampa, boyfriend e giacca imbottita, costituiscono il cuore di questa collezione. Sono capi dalle linee intramontabili che abbiamo trattato applicando tutto il know-how di produzione che contraddistingue Ixos, brand da sempre estremamente attento a materiali e trattamenti.

Come mai la scelta di lanciare la collezione prima online e solo in un secondo momento nei negozi?

Abbiamo voluto dare una corsia preferenziale al target del progetto, più giovane e digitalizzato, che ha potuto acquistare la collezione nel momento stesso del lancio. Questa scelta contribuisce anche a creare e mantenere hype nell’attesa che la collezione arrivi nei negozi.

Quali sono i progetti per i prossimi drop?

Ixos X è uno street hunter, un garage di idee, una fucina creativa all’interno della quale dare voce ad artisti e designer. Non voglio svelare ancora nulla ma mi sento di dire che non tradiremo questa mission.