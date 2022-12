Sease x The Woolmark Company, la rivoluzione formale dello sportswear

L’eccellenza e le qualità peculiari della lana Merino hanno un ruolo di spicco ora anche nel mondo activewear e portano il binomio eleganza/performance a nuovi livelli.

In primis, questa fibra usata nell'abbigliamento per millenni (dall'uomo primitivo che si vestiva con le pelli lanose, alle divise militari resilienti e alle uniformi da lavoro) non è mai troppo calda né mai troppo fredda, traspirante e assorbente, resiste alle macchie agli odori e al sudore pur restando estremamente morbida e sensibile sulla pelle delicata dell’uomo.

Le diverse lavorazioni che può sostenere la nominano come il filamento tecnicamente più avanzato e sostenibile al mondo, ideale per prodotti durevoli – e al termine, riciclabili e biodegradabili – e per le stratificazioni nella protezione del corpo umano.

Super elastica, permette lavorazioni extra fini ideali a creare ogni sorta di guscio di base protettivo direttamente a contatto con la pelle. Anche gli strati intermedi godono della traspirabilità e al contempo della sua capacità protettiva, in modo da ottenere uno dei migliori micro clima fra il corpo e l’ambiente. La sua applicazione nelle parti più esterne vanta inoltre resilienza e resistenza al freddo e al vento, insieme ad una innata propensione a doti ignifughe, anti UV e antipioggia, esaltate maggiormente dai trattamenti high tech.

Non è un caso che intorno alla lana Merino si sia sviluppata la più vasta rete di collaborazioni e certificazioni (di prodotto e di filiera) nel mondo del tessile e della moda, guidata da The Woolmark Company, autorità globale e omonimo marchio, fra i più riconosciuti e rispettati al mondo, filiale di Australian Wool Innovation, compagnia no-profit di proprietà di più di 60.000 allevatori di pecore che investe in ricerca, sviluppo e marketing a livello mondiale lungo tutta la filiera.

Franco e Giacomo Loro Piana

L’eleganza dei tessuti in lana Merino incontra le performance nel progetto del marchio lifestyle Sease fondato da Giacomo e Franco Loro Piana, disegnato per le passioni outdoor dei gentiluomini che desiderano un design confortevole e di stile ad alte prestazioni, traducendolo in un activewear contaminato se non addirittura creato proprio dalle radici sartoriali classiche.

I kit da città, montagna e mare, pensati per vivere esperienze autentiche nella natura, sono firmati da Sease & The Woolmark Company, uniti nel portare avanti questo inedito guardaroba tecnico contemporaneo sinonimo di eccellenza, di altissima qualità e di innovazione, che utilizza i materiali della moda formale nell'abbigliamento sportivo e di azione.

Questo progetto evidenzia ancora una volta l’impegno di The Woolmark Company nel celebrare e supportare l’innovazione, dando seguito al premio The Woolmark Company Award for Innovation vinto da Sease in qualità di promotore dell’innovazione sostenibile durante i CNMI Sustainable Fashion Awards 2022.

La lana Merino scelta da Sease per la capsule mountain & skiing ha diverse declinazioni, ad esempio, partendo dall’elegantissimo e funzionale Solaro Sunrise trasformato per le performance, arrivando al gessato di lana usato per le felpe Drone Hood da indossare sia sulle piste da sci che in città.

La mitica «Galleria del Vento» di Pininfarina, a Torino, è stata scelta per rappresentare immagini e video dei capi degli essential kit, una simbolica unione fra avanguardia tecnologica visionaria e la creatività di tradizione tipica del Made in Italy.

Scegliere le fibre naturali rispetto a quelle sintetiche è stato un continuum per il dna famigliare dei Loro Piana, abituati a concentrarsi da qualche generazione sul lusso e sulla funzionalità delle materie nobili e naturali, da abbinare se il caso con polimeri bio che abbiano medesime basi biologiche e rinnovabili, mettendo in mostra come il futuro innovativo possa tenere radici ben salde nella tradizione.

Francesco Magri - The Woolmark Company

Franco Loro Piana, ceo & founder di Sease, racconta gli esordi e il concept di questo marchio nato ufficialmente nel 2018, con una visione che ha radici indietro nel tempo.

«Il nuovo progetto di Sease, con forte connessione fra il prodotto dedicato alle passioni e il suo lifestyle emozionale, nasce dalla voglia di rimettersi in gioco e creare un guardaroba che accompagna la vita dinamica contemporanea e le sue esperienze più belle, specialmente staccando la spina dalla città per riconnettersi con la natura. Abbiamo pensato ad una eleganza-casual trasversale, sportiva e urbana, che abbia una identità sofisticata ed emozionale e che accompagni in viaggio, nei weekend, nello sport, costituendo una affiatata community di fedeli amici di avventura».

I kit per uscire dalla città (ma da usare anche nei ritrovi sociali e business della metropoli) non sono solo prodotti di lusso estremamente performanti nelle varie attività outdoor (sci, snowboard, vela, surf e così via) ma hanno come base il meglio della tradizione italiana, costruiti quasi al 90% sulle lane, tessute, a navetta, di jersey, forti di quel know how da sempre visionario di questa famiglia di imprenditori.

«La lana Merino rappresenta la fibra perfetta, la più fine e pregiata al mondo, per i prodotti contemporanei di Sease, dove trova un equilibrio inedito tra design, qualità e funzionalità, nel segno della innovazione e dell’active style lussuoso. L’idea di base è stata proprio quella di ibridare capisaldi della tradizione elegante come il Solaro e il Gessato con la funzionalità in un'unica proposta adatta sia, per esempio, alle piste innevate che in ufficio».

Francesco Magri, regional manager Central & Eastern Europe di The Woolmark Company, abituato a scovare progetti da sostenere con al centro protagonista la lana Merino, spiega le sinergie sviluppate da questo incontro che ha radici di rispetto e di rapporti professionali di lungo tempo e lunga data.

«Loro Piana rappresenta la storia della lana di qualità, derivata specialmente da quella australiana, e nel progetto Sease si incontrano perfettamente due delle tendenze in atto, quella di casualizzazione del formale e quella di formalizzazione dello sportswear, due mondi nati separati che oggi si stanno contaminando in senso positivo. Sease ha cominciato una rivoluzione inconscia in linea con l’evoluzione del mercato e le richieste del pubblico. Abbiamo voluto sostenere Franco e Giacomo Loro Piana in amicizia e perché vediamo il futuro della lana e dello sportswear andare in questa direzione. Negli ultimi anni abbiamo cambiato lo stile di vita e acquisito nuove abitudini, con Sease si aprono le porte di un nuovo approccio allo sportswear attraverso la qualità dei tessuti tradizionali lanieri e dall’anima sostenibile, che racchiudono molteplici qualità performanti uniti alle lavorazioni e ai trattamenti tecnici».

«Con Sease – interviene Franco Loro Piana - miriamo a continuare il nostro patrimonio familiare di qualità ed eleganza italiana adattato ad uno stile di vita più contemporaneo e funzionale. A un tessuto come il Solaro, che deriva già da una ex tecnologia militare con proprietà anti UV, aggiungiamo una membrana tecnica, la medesima strategia per proteggere lane fini 25 micron pettinate con cui ottenere tessuti e jersey morbidissimi e performanti meglio del cashmere. Vogliamo portare sul mercato prodotti senza tempo e che trasmettono emozioni e un senso di appartenenza, fatti per durare a lungo nel guardaroba dei nostri clienti, firmati dall’alta qualità italiana che è già sinonimo di sostenibilità (dalla catena di filiera al manufatto finito) e di grande attenzione all’ambiente».

Questa startup vanta già clienti top in Europa e in America, proprio a partire dalle stazioni sciistiche che fanno tendenza, Aspen, Sankt Moritz, Verbier, Courchevel e altri luoghi e resort dove si vivono le passioni, compreso il negozio vetrina di Via Montenapoleone 19 a Milano e Sease São Paulo, per arrivare alle città di mare la prossima stagione e continuare a spingere le vendite online, già complici del 30% del fatturato.

Nel prossimo calendario di Milano Moda Uomo di Gennaio 2023, saranno presenti Sease x The Woolmark Company ma anche The Woolmark Company in un nuovo progetto elettrizzante da sostenere, quello con Prada impegnata nella 37esima America’s Cup.

Mentre si accendono anche i riflettori sugli otto promettenti designer emergenti del mondo, selezionati da una giuria di addetti ai lavori per il prossimo International Woolmark Prize 2023, con in lista anche lo stilista Marco Rambaldi a rappresentare l’Italia e a portare la sua idea di moda per un futuro migliore.