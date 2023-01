PITTIWAY disegna il Futuro Maschile

Pittiway, nuovo titolo stagionale dei saloni invernali di Pitti Immagine Uomo edizione 103, in programma a Firenze dal 10 al 13 gennaio 2023 presso Fortezza da Basso, accompagna i visitatori nei vari percorsi tematici dove è possibile ammirare le novità della moda maschile del prossimo futuro.

Oltre agli attesi eventi in calendario, che comprendono le performance della guest designer Martine Rose (giovedì 12 gennaio), del designer project Jan-Jan Van Essche e di Pierre-Louis Mascia (mercoledì 11 gennaio), annunciamo alcune anticipazioni di prodotto con le immagini dei capi di alcuni marchi presenti in esposizione in fiera.

Per approfondire le proposte si possono seguire i diversi percorsi, quelli nel Padiglione Centrale che presentano l'evoluzione della tradizione nelle sue versioni più innovative e contemporanee, con idee crossover di veri e propri lifestyle.

Al Padiglione Cavaniglia, Armeria, Fureria e Padiglione delle Ghiaia si snodano i marchi streetwear e sportivi e quelli dal design vintage oppure super tecnologico.

In Sala delle Nazioni e Arsenale si avvia la ricerca di nuovi canoni stilistici che anticipano le tendenze da parte di marchi nostrani ed internazionali ad alto tasso creativo, accostati alle collezioni più interessanti in fatto di ricerca e tematiche ambientali.

A Pitti Uomo si apre, inoltre, un piccolo ed interessante estratto dal mondo del design e da quello dei pets, gli animali da compagnia, oltre a svariati corner dedicati esclusivamente agli accessori.