Moda e calcio, un match vincente

Il match vincente pare essere la commistione sempre più stretta fra sport e mondo fashion, specialmente nel calcio dove le squadre si distinguono a livello internazionale non solamente per le performance tecniche dei giocatori e i risultati di squadra e dei club, ma dandosi battaglia anche a colpi di stile.

Come nel caso della recente partnership fra Moncler e Inter, il primo divenuto per 3 anni Official Formal Wear Partner del club calcistico FC Internazionale Milano.

Il marchio di design e lifestyle nato a Monestier-de-Clermont, Grenoble, in Francia, nel 1952, con attuale sede in Italia, si è distinto negli anni per la sua costante ricerca tecnologica, centrata prima sulle attività legate al mondo della montagna poi estese alle esigenze più estreme dell'outerwear fino a giungere a intere collezioni dedicate alla quotidianità metropolitana.

FC Internazionale Milano o Inter, fondata nel 1908, è conosciuta a livello globale come uno dei club di maggior successo al mondo, al 19° scudetto italiano, acquisita dal gruppo cinese Suning per la quota di maggioranza nel giugno 2016, e anch’essa si avvicina sempre di più al mondo del lusso, del fashion e del lifestyle.

La collaborazione fra i due brand riflette la voglia di esplorare nuovi linguaggi e nuovi scenari, creando un legame vibrante tra moda e sport, uniti dalla città di Milano.

Moncler veste la prima squadra, l’allenatore Simone Inzaghi e la dirigenza del club, per gli impegni formali della stagione, con una collezione di capi e accessori nei colori simbolo dei Nerazzurri, interi total-look esclusivi di eleganza sartoriale rilassata.

Gli scatti e il video sono di Paolo Pellegrin, fotografo di Magnum, che ha ritratto i giocatori Hakan Çalhanoğlu, Joaquin Correa, Denzel Dumfries, Edin Džeko, Lautaro Martinez e il coachPuma

Olivier Giroud x Puma

Un altro marchio leader nell’abbigliamento e negli accessori per lo sport, Puma, incessante propulsore della cultura sportiva e delle alte prestazioni, incontra l’altra squadra di calcio della città meneghina, AC Milan, siglando una prima collaborazione streetwear insieme.

La prima capsule di accessori e capi di abbigliamento è indossata da Olivier Giroud, ambasciatore Puma di lunga data, vincitore della Coppa del Mondo, e attuale attaccante dell'AC Milan, la cui eleganza naturale si adatta perfettamente alla collezione.

Dedicati ai tifosi del Milan, i pezzi in collezione uniscono la tradizione e lo stile dell’iconico club di calcio e il know how tecnologico di Puma.

Si può scegliere fra capi da allenamento, giacche impermeabili in nylon e pantaloni da atleta adattati alla città, felpe con cappuccio in spugna, magliette in cotone e scarpe da ginnastica modello Suede Classic XXI personalizzate.

Harmont & Blaine x AC Milan

La squadra rossonera ha anche un’altra collaborazione stilistica, quella con l’azienda italiana contraddistinta dal noto marchio del Bassotto, Harmont & Blaine, suo Official Style Partner che interpreta il Mediterranean lifestyle, attento alla ricerca di colori, forme e materiali.

È aperta un’asta online – fino al 16 dicembre – con capi di abbigliamento ed esperienze sul campo di AC Milan – volta a sostenere i progetti sociali di Fondazione Milan, public charity del club che promuove attraverso i valori dello sport un modello di vita positivo che Harmont & Blaine è lieto di supportare.

Ad esempio, chi acquista una polo logata o una t-shirt della divisa ufficiale riceve un pallone autografato dei giocatori; oppure la sciarpa in lana e cachemire e il gilet imbottito della divisa ufficiale si accompagnano con un biglietto per un match, e altre combinazioni porteranno all’acquirente anche le richiestissime maglie del Milan autografate.

Tombolini X AS Roma

Nella capitale d’italia, è il marchio di sartoria maschile Tombolini a vestire il club giallorosso per il terzo anni consecutivo.

AS Roma infatti ha rinnovato l’accordo con l’azienda marchigiana, vera eccellenza del Made in Italy, per le divise della squadra in stagione calcistica e dei look formali, eleganti e disinvolti, fuori e dentro il campo.

La prima squadra indossa gli abiti della collezione TMB Running di Tombolini, impreziositi da dettagli moda, mentre nelle occasioni istituzionali fuori dal campo, i giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti indossano dei completi Tombolini Zero Gravity di colore blu navy, dalla fattura ultra leggera e confortevole.

Completano la proposta, dei dolcevita, le camicie, i gilet sotto giacca e le cravatte brandizzate oltre, naturalmente alla giacca, siglata con l’iconico draghetto.