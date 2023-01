A Pitti Uomo debutta lo special project di Ixos X

Ixos, progetto imprenditoriale dall’impronta artigiana nato nel 1960, scrive un nuovo capitolo della sua storia a Pitti 103. Il brand che fa capo al gruppo Malloni cresce ed evolve la sua identità dando seguito allo special project IXOS X, lanciato lo scorso ottobre con la collaborazione del gruppo musicale Ros.

«Ixos X risponde all’esigenza di muoversi verso un consumatore più giovane, fluido e creativo» aveva raccontato Fabio Malloni a Panorama riassumendo l’anima di questo interessante progetto, un sapiente cross over che attraversa il rock degli anni Settanta passando per l’hip hop della New York nera anni Ottanta fino ad arrivare alla scena alternative anni Novanta.

Ed è proprio dalla Los Angeles a cavallo tra gli anni Novanta e gli anni Duemila con la sua «urban culture» che nasce il nuovo progetto Ixos X, presentato nella cornice di Fortezza del Basso. Protagonista della nuova collezione invernale è la sneakers XD, dal design classico e al contempo vivace e divertente.

La collezione si declina in diversi stili dalle high top stringate con inserti in maglia alle running dai fondi evoluti fino ai modelli bassi ispirato al mondo del basket con fondi che donano contestualmente struttura e identità, risultando in una creatività non convenzionale.

Di questo secondo emozionante capitolo, Fabio Malloni racconta: «Lo spirito del progetto Ixos X è un continuo work in progress, così come le calzature: innovative, contemporanee e assolutamente fashion. Oggi la sneaker è un accessorio immancabile nel guardaroba di tutti per creare un’infinità di look: per questo crediamo fortemente che debba avere un carattere distintivo. Il nostro punto di forza è creare sneakers fatte bene, in grado di determinare la personalità e lo stile di chi le indossa».