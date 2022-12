Jimmy Choo collabora con Timberland e celebra il glamour urbano

Fondato nel 1996, Jimmy Choo, brand globale di accessori del lusso, guidato dalla ceo Hannah Colman e dalla creative director Sandra Choi, ha lavorato in partnership con Timberland, marchio leader nell’abbigliamento outdoor e workwear, per il lancio di una capsule dual gender che reinterpreta l’iconico Original Yellow Boot di Timberland attraverso la lente glamour di Jimmy Choo.

Gli stivali «Jimmy Choo x Timberland» saranno il must-have della stagione invernale anche perché entrambi i brand hanno coinvolto Harlem’s Fashion Row, un’agenzia di New York che offre opportunità per giovani creativi emergenti Black and Latinx, e la designer newyorkese Shanel Campbell.

Lo spirito metropolitano dei boots dallo stile audace e i colori decisi è il risultato di questa fusione unica di energie creative, interpretato nella campagna immagine dal rapper e produttore Pi'erre Bourne e dalla musicista e attrice Justine Skye, fotografati da Shaniquwa Jarvis, coadiuvato dalla stylist Becky Akinyode, dallo scenografo Peter Klein e dagli hair e make-up artist, Dhairius Taylor e Jamal Scott.

«Lavorare con Harlem’s Fashion Row e Shanel Campbell ha portato una nuova dimensione alla collaborazione. Shanel ha infuso nella collezione il suo autentico punto di vista creativo newyorkese, una vera New Yorker che vive e respira il battito vibrante di questa città dinamica. Mi piace mescolare e collaborare con altri creativi, combinare il nostro dna per creare modelli sorprendenti. Questa collezione celebra il glamour urbano, l’eclettismo della comunità dinamica della città, un tributo a uno dei capisaldi di New York, gli stivali Timberland» dichiara Sandra Choi, creative director di Jimmy Choo.



«Adoro sorprendere le persone e mescolare le cose, incontrando menti creative diverse. Per me c'è un senso di nostalgia: Timberland era la scarpa preferita quando andavo al college alla Central Saint Martins nei primi anni Novanta. Per questa collaborazione, lavorare con Harlem's Fashion Row e Shanel Campbell ha portato una nuova dimensione alla collezione ispirata all'energia creativa e allo spirito di New York City. Shanel ha infuso la collezione con il suo autentico obiettivo creativo newyorkese. È una vera newyorkese che vive e respira il battito del cuore della città» prosegue la designer.

Le abbiamo chiesto quali sono gli elementi che definiscono una collaborazione di successo con diversi marchi, tendenza molto in auge nelle ultime stagioni.

«Quando due marchi e aziende con i loro mondi si incontrano e scontrano, combinando due dna peculiari e unendo qualcosa che è fusione oppure radicata in entrambi. Come in questa collaborazione che ha unito il patrimonio lavorativo e outdoor di Timberland con il nostro glamour di alta moda e lo spirito di New York City. La collezione si è centrata sul glamour urbano, la resilienza e l'eclettismo della comunità dinamica della città, in un tributo iconico di New York City, i famosi stivali gialli».

Sette modelli da uomo e da donna, tra i quali un paio di stivaletti in velluto rosa shocking rifiniti con suole trasparenti, i classici stivali in nabuk con logo Jimmy Choo ispirato ai graffiti, uno stivale nero impreziosito da cristalli Swarovski e uno alto fino al ginocchio con imbracatura rimovibile.

«Sebbene il nostro marchio sia nato nel New England nel 1973, abbiamo sempre considerato New York come la nostra seconda casa. Questa comunità ha contribuito a renderci ciò che siamo oggi, motivo per cui eravamo così entusiasti di collaborare con Harlem's Fashion Row. È stato un onore lavorare al fianco di Shanel e di questo straordinario team di creativi per fondere il lavoro di Timberland e il suo patrimonio outdoor, il glamour di Jimmy Choo, l'energia grintosa di New York e creare una collezione così unica» afferma entusiasta Drieke Leenknegt, CMO di Timberland.

Anche la stilista Shanel Campbell testimonia questa esperienza creativa: «Collaborare con due brand così titolati è stata una delle cose più interessanti che abbia mai fatto. Mi chiedevo costantemente, che aspetto avrebbe avuto l’incontro tra questi mondi - Jimmy Choo e Timberland – e ho trovato sinergie straordinarie a collaborare con un'altra donna nel ruolo di direttrice creativa. È stato così stimolante perché è come guardare al futuro che voglio avere. Sono super entusiasta di vedere i newyorkesi indossare questa collezione, mi nutro delle vibrazioni e dell'energia della città. Senza dubbio la mia principale fonte di ispirazione sono gli abitanti di New York, dalle persone che viaggiano sui mezzi di trasporto fino agli uomini di affari di Wall Street, che danno forma a tutto ciò che creo».

La capsule «Jimmy Choo x Timberland» è già disponibile questo mese nelle boutique Jimmy Choo, negli stores Timberland e presso selezionati rivenditori.