Heron Preston sigla una nuova collaborazione con Gentle Monster eyewear

Collegando il suo nome e lavoro a marchi come Carhartt, Off-WhiteTM di Virgil Abloh, Nike, NYC Department of Sanitation e addirittura la NASA, lo stilista Heron Preston ha una firma autorevole in fatto di prodotti ad alta tensione tecnologica e dall'animo sostenibile. Pure la sua figura professionale spazia verso multipli coinvolgimenti, come designer, DJ, art director, consulente sulle ultime tendenze di cultura, moda e innovazione, che guardano ad un futuro high tech e di responsabilità ambientale e umana.

L'ultima recente collaborazione con il marchio di occhiali sudcoreano Gentle Monster, fondato nel 2011 su una filosofia di costante sperimentazione, è pronta per dare un radicale cambio al design dell'occhiale.

Dentro e fuori dalle collezioni, la missione di Preston, nato e cresciuto a San Francisco, è quella di identificare e integrare pratiche meno distruttive per l'ambiente all'interno di prodotti e progetti ad alto impatto tecnologico.

Laureato in design e management presso la Parsons School of Design di New York City, ha lavorato sia per Nike che per Kanye West prima di fondare la propria etichetta nel 2016 segnata dall'uso frequente di un tonalità arancione carota, presentata durante la Paris Fashion Week ma pensata ed elaborata fra New York e Milano.

Concentrandosi su un unico prodotto, l'occhiale, Gentle Monster ha da subito mirato a offrire un punto di vista radicalmente nuovo e innovativo per il design di questo oggetto e negli spazi commerciali o progetti creativi a esso dedicati.

La rapida crescita della popolarità del marchio lo ha posizionato ad essere considerato una delle principali forze creative in circolazione e ogni suo paio di occhiali da sole incarna una dualità dell'essere, tra giocosità ed eleganza, delicatezza e distruzione, passato e futuro, tecnologia e sostenibilità.

Ed è con questi parametri che Gentle Monster e Heron Preston si sono uniti entusiasti nel creare una prima collaborazione ispirata all'audace design dell'abbigliamento da lavoro high tech, alla cultura e all'arte.

Gli occhiali da sole in diverse varianti di colore e con la loro custodia in edizione limitata progettata su misura sono in vendita da questo fine luglio in tutto il mondo, disponibili nei negozi online e offline di Gentle Monster e Heron Preston e in negozi selezionati globali.

«La forma e la costruzione degli occhiali da sole sono la piattaforma perfetta per replicare sull'asta l'idea di tacco femminile in chiave tecnologica» afferma Heron Preston.

Il modello Level 0 01 è una montatura larga accentuata da bordi audaci in acetato dalla silhouette rettangolare con lenti nere protette al 100% dai raggi UV.

La variante Level 0 01(B) ha una silhouette più rettangolare, sempre ultra protettiva, decorata con dettagli di colore blu su ogni asta, che combinano le identità di entrambi i marchi in un unico design.

Quella con lenti trasparenti, Level 0 C1 aumenta solidità alle linee rettangolari e si dota di una trasparenza inedita altamente performante contro i raggi UV.

L'ultimo occhiale da sole, Level 0 NY1, ha il frontale è una sfumato navy e lenti blu navy, in stile marine vacanziero.