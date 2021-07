The Mall Luxury Club unisce shopping ed esperienze negli outlet di Firenze e Sanremo

The Mall Luxury Outlets, lo shopping dedicato al lusso, racchiude in un'unica location i più famosi marchi internazionali dell'alta moda, aperto prima a Firenze nel 2001 e poi a Sanremo, prepara l'ingresso a uno speciale club dedicato suoi frequentatori e sostenitori.

The Mall Club è un esclusivo programma loyalty su tre livelli – Friend, Lover e Ambassador – che offre vantaggi speciali semplicemente con una iscrizione online, attraverso il sito The Mall Luxury Outlets nella sezione dedicata, oppure presso le Welcome Lounge di The Mall Firenze e The Mall Sanremo.

The Mall Friend, il primo livello, scatta già all'atto della iscrizione e successivamente, grazie ad ogni spesa effettuata sia all'interno dei Luxury Mall che tramite Mail Order (1 Coin corrisponde a 1€), si potranno raggiungere i due livelli successivi e i relativi benefit aggiuntivi: The Mall Lover prima e infine The Mall Ambassador.

Ad esempio, chi desidera un accompagnatore specializzato in moda sceglie il servizio The Mall Mate, e chi vuol muoversi da solo può chiedere su prenotazione l'agevolazione Hands free shopping così da ritirare i pacchetti acquisto tutti insieme al termine dell'esperienza. La card del club dà inoltre la possibilità di ricevere gift card, promozioni speciali inviti ad eventi e accesso alle Vip lounge area oltre ad specifici servizi 'su misura', le opzioni tax free e 'salta la fila' durante le svendite, un regalo in coin ogni compleanno.

«Siamo molto felici di questa nuova importante iniziativa» commenta Giorgio Motta, general manager di The Mall Luxury Outlets. «Il nostro più grande desiderio è condividere con i nostri ospiti momenti indimenticabili dentro e fuori i nostri Luxury Mall. Grazie al programma Loyalty permetteremo ai nostri clienti di vivere un'esperienza ancora più personalizzata ed unica e momenti di spensierata bellezza».





The Mall Sanremo





La proposta associativa non si limita solamente allo shopping di qualità, ma racchiude diverse esperienze nei luoghi unici, in Toscana e in Liguria, che li ospitano, in modo da soddisfare i sogni ed anche le aspettative dei visitatori.

Esperienze di bellezza in tutte le sue forme, tecnologica, di natura, di arte, enogastronomia e, naturalmente, di moda.

A Firenze si può ricercare un'esperienza adrenalinica con un giro emozionante nel cuore della Toscana a bordo di una Ferrari, di una Alfa Romeo Duetto d'epoca oppure di una Vespa vintage, e sostare in un borgo caratteristico per degustare la cucina e i vini regionali.

Chi vuole può prendere lezioni di cucina, fare una masterclass in pasticceria o cioccolateria, scoprire i vari tipi di caffè con un esperto di torrefazione, incontrare un sommelier professionista e degustare il Chianti classico, assaporare l'olio d'oliva Evo, cimentarsi con l'arte della mixologia oppure scoprire i segreti del sigaro toscano.

Sanremo risponde con altrettante esperienze di livello e propone indimenticabili giri in elicottero sulle coste liguri e sulla Costa Azzurra, una corsa in supercar lungo i suggestivi paesaggi della Riviera dei Fiori, pranzi gourmet alla scoperta dei sapori locali, degustazioni multiple, una immersione nel design italiano con il marchio Poltrona Frau e tour fra cittadine, villaggi medievali, giardini botanici e ville architettoniche da sogno.

Per l'estate 2021 si aggiunge l'esperienza multisensoriale Art between us in programma fino al 1 Agosto, con installazioni artistiche e performance dal vivo, racconti sulle fragranze arboree e il profumo di salsedine, viaggi virtuali in compagnia del FAI su luoghi speciali come il Castello di Sammezzano a The Mall Firenze e la celebre Chiesa Ortodossa Russa a The Mall Sanremo.

Infine, The Malls On Stage porteranno live performance di musica, poesia, pittura e altri eventi direttamente all'interno dei percorsi di shopping dei visitatori.