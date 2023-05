Tutti i look all'incoronazione di Re Carlo III

Una cerimonia più moderna, con un dress code più rilassato ed essenziale. L’incoronazione di Re Carlo III si è tenuta in una piovosa giornata londinese, ma non sono certo mancati cappelli, gioielli e abiti color pastello. L'essenza della monarchia inglese.

(Photo by OLI SCARFF/AFP via Getty Images)

La regina consorte Camilla ha scelto un abito firmato Bruce Oldfield - una delle case di moda preferite dalla ex signora Parker Bowles - per l’incoronazione. Un abito in seta opaca color avorio con ricami argento e oro, «catene di margherite, nontiscordardimé, celidonia e pimpernel scarlatto, che rappresentano l’affetto del re e della regina consorte per la natura e la campagna britannica» come pubblicato in una nota dal Palazzo.

Due i mantelli indossati da Camilla. Il primo, in velluto cremisi ed ermellino, era stato originalmente realizzato per l’incoronazione della regina Elisabetta, per poi essere aggiustato dai più antichi sarti londinesi, Ede & Ravenscroft per l’occasione. Il secondo, sempre creato dal duo di sarti, è stato invece creato appositamente per la regina consorte in un ricco velluto viola e ricamato a mano dalla Royal School of Needlework, una scuola di ricamo a mano con sede a Hampton Court Palace nella zona ovest di Londra, di cui Camilla è patrona.

Tra i ricami, cuciti con filo oro, spiccano 24 piante tra cui: il mughetto, parte del bouquet nuziale di Sua Maestà (e fiore preferito di Elisabetta II), il mirto, il capelvenere, i fiordalisi e il delphinium (uno dei i fiori preferiti del re e il fiore del mese di luglio, mese di nascita della regina consorte), la rosa, il cardo e il trifoglio (gli emblemi nazionali). Per la prima volta, la veste contiene anche ricami di insetti, in linea con il tema sartoriale dell’apprezzamento pastorale.

Infine, la collana della regina consorte, di Garrard, è la stessa indossata dalla regina Elisabetta II durante la sua incoronazione nel 1953.

(Photo by Dan Charity - WPA Pool/Getty Images)

La principessa Katherine, al fianco di William in alta uniforme, ha scelto un abito in crepe di sete color avorio ricamato e disegnato da Sarah Burton, direttore creativo di Alexander McQueen. La stilista, che ha già vestito Kate in molte occasioni ufficiali, tra cui il suo matrimonio, ha disegnato anche l’abito della principessa Charlotte. Entrambi i vestiti presentano ricami con rose, cardi, narcisi e trifogli, gli emblemi che rappresentano le quattro nazioni.

Invece di una tiara, Kate ha poi scelto un copricapo con ricami di foglie tridimensionali in argento e cristalli di Jess Collett e Alexander McQueen. Gli orecchini sono invece un omaggio alla principessa del Galles, creati con pezzi di perle e diamanti appartenenti a Diana. Per concludere, la scintillante collana a tre fili scelta da Kate era stata commissionata da Giorgio VI per la figlia Elisabetta nel 1950 e si compone di 105 diamanti incastonati a castone.

L’abito era coperto da un mantello blu scuro. La principessa è infatti stata nominata Dama di Gran Croce del Royal Victorian Order (GCVO) dalla defunta Regina nel 2019, quindi ora ha il diritto di indossare i Mantelli di Gran Croce del Royal Victorian Order. La veste che indossa sopra l'abito è realizzata in raso di seta blu scuro. Il mantello lungo fino al pavimento è bordato di scarlatto e foderato di taffetà di seta bianca, con stemma ricamato a mano e cappuccio attaccato alla spalla destra.