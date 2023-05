Scopriamo i look più belli della 76esima edizione del Festival di Cannes

Il tappeto è già stato arrotolato, i vestiti sono stati riposti e le star che non stanno godendo del sole in riva al mare della Costa Azzurra sono probabilmente già in viaggio verso il prossimo impegno, noi invece siamo pronti a riassumere questa 76esima edizione del festival di Cannes.

Tra infiniti metri di tulle e scollature improponibili abbiamo visto sfilare una quantità sfrenata di abiti con cappuccio, sicuramente tendenza di stagione ma ben poco originale. Mentre altri hanno preferito farsi confortare da abiti chic ed eleganti, molti hanno osato senza però raggiungere il risultato sperato.

La prima serata vede un Johnny Depp splendente ed elegante in Dior, Catherine Zeta-Jones che abbiamo visto nei panni di Morticia Addams nella serie Mercoledì sceglie un abito Elie Saab Couture dalle sfumature del rosso mentre Uma Thurman raggiante in Christian Dior con un abito di raso nude e un cappotto dal lungo strascico rosso con collier Chopard al collo.

Uma Thurman arrives for the Opening Ceremony of the 76th annual Cannes Film Festival

Ricordate la sfilata couture di Viktor & Rolf che ha lasciato tutti piacevolmente sorpresi dai vestiti che sfidavano la gravità? Bene, perché la modella Elsa Hosk ha deciso di suscitare lo stesso scalpore optando per un principesco abito in tulle azzurro polvere da cui spunta un corpino color carne. La supermodella Gigi Hadid ha deciso per un’acconciatura da grande diva accompagnata da un abito color sabbia di Zac Posen e scarpe pumps firmate Jimmy Choo.

Tra le scelte più eleganti ci sono Barbara Ronchi, elegante e luminosa in Giorgio Armani Privé, Rosie Huntington-Whiteley in Valentino Haute Couture con l’insostituibile fiocco del marchio e Jennifer Lawrence in un abito di seta rossa Dior Haute Couture. Nella classifica complessiva degli abiti più belli, la riedizione dell’iconico Junon dress disegnato da Christian Dior stesso nel 1949 e indossato oggi da Natalie Portman ha sicuramente un posto speciale, un fiore bianco dai petali scintillanti di blu.

Numerosi sono stati i dettagli cut-out, altra tendenza che ha dominato il red carpet, come Heidi Klum in un giallo Zuhair Murad decisamente scenografico o Naomi Campbell in Valentino Haute Couture.

Heidi Klum arrives for the screening of 'La Passion de Dodin Bouffant (The Pot-au-Feu)' during the 76th annual Cannes Film Festival, in Cannes

Julia Garner sfila in un elegante abito lungo custom made firmato Gucci in seta verde smeraldo drappeggiato, con orecchini e anello in oro bianco con smeraldi e diamanti della Collezione Gucci High Jewelry.

Prada ha scelto per Scarlett Johansson un abito rosa petalo e bianco impreziosito da perline e strass mentre Maya Hawke ha indossato un abito strutturato color verde oliva e guanti in nappa azzurra.

Jennifer Lawrence arrives arrives for the screening of 'Anatomie d'une Chute (Anatomy of a Fall)' during the 76th annual Cannes Film Festival, in Cannes

Gli uomini ancora una volta non ci hanno regalato grandi emozioni, se non per poche eccezioni come Troye Sivan in Valentino e Moses Sumney in Ami Paris.

Elegantissimo Adrien Brody che completa il suo look Brioni con una spilla dal design astratto, non per nulla è l’accessorio dell’anno, The Weeknd indossa un completo su misura Loewe mentre l’attore Matt Dillon in Fendi. Particolarmente bella Léna Mahfouf grazie all’abito drappeggiato in seta rosa con corsetto di Vivienne Westwood mentre Ashley Graham fluttua sul tappeto in una nuvola glicine di Dolce & Gabbana