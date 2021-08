La libertà oggi, secondo tre giovani artisti in collaborazione con Versace Jeans Couture

Il marchio Versace Jeans Couture, linea che unisce il denim all'estetica dell'alta moda con l'inconfondibile firma dello stile Versace, affida a tre artisti l'interpretazione visiva di ciò che la libertà significa per loro.

In Freedom Now by Versace Jeans Couture si richiama la vena artistica iniziale del brand che da principio fu pensato come punto di incontro tra aristocrazia e cultura underground giovanile, e l'iniziativa segue il filone delle precedenti collaborazioni con altri artisti cimentati sui temi How We Holiday e Vision for the Future.

La domanda a cui i nuovi artisti sono stati chiamati a rispondere è: cosa significa libertà nel mondo di oggi?

Il primo lavoro è quello del regista francese Vincent Catel, una storia giocosa e romantica fra due motociclisti in un paesaggio prima sportivo e poi onirico. Profondamente ispirato dal cinema e dalla fotografia documentaria, il suo lavoro esplora temi che spaziano dall'intimità e dall'alterità allo scorrere del tempo. Il suo cortometraggio cattura il concetto idealizzato di libertà attraverso la mini vicenda dei due motociclisti che si innamorano in un paesaggio da sogno, sulla riga dei film hollywoodiani degli anni Ottanta.

Segue la fotografa e artista multimediale di Atlanta, Savana Ogburn che esplora la capacità di reinventare costantemente se stessi e le proprie identità. L'umorismo, la bellezza e la cultura pop sono esplorati nel suo lavoro attraverso un obiettivo colorato e materico e con una serie di collage kitsch che dialogano insieme ai protagonisti, un vivace nano da giardino, un alieno color pastello e una diva vampira. Libertà significa poter abitare una varietà di sé per tutta la vita.

Conclude Naguel Rivero, fotografo di moda e documentari parigino, che mira a ritrarre i giovani nel mondo post-pandemico con pose giocose e spensierate in diversi dialoghi di tolleranza, adattamento, empatia e accettazione di sé.

Lo scopo del progetto di Freedom Now by Versace Jeans Couture è quello di dare voce alle nuove generazioni che definiranno il mondo di domani, sia a livello universale che personale, in un concetto di libertà in continua evoluzione, da adattare ai cambiamenti della società e da comunicare in nuove forme, sempre nel denominatore comune caro alla Maison Versace: diffondere messaggi di consapevolezza e di speranza e ottimismo.

Vincent Catel

Savana Ogburn