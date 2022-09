«It’s Personal», l’unicità della persona nel nuovo corso del marchio Triumph

Ambassador per il debutto in Italia della campagna di comunicazione più personale di sempre della lingerie Triumph, la cantautrice Annalisa è testimone, con le sue multisfaccettature di donna, del claim dell’ultimo prodotto, un reggiseno extra confortevole, e della nuova filosofia del marchio.

«Flex Smart - It’s Personal» rappresenta il primo passo di nuovo percorso di sviluppo della visione e identità a livello globale, strategia che coinvolgerà tutti i Paesi in cui il leader di settore, da oltre 130 anni, vuole aumentare e sostenere l’empowerment al femminile, quale esaltazione delle differenti individualità e di una immagine rinnovata, fresca e moderna.

Il noto marchio di lingerie famoso per funzionalità, affidabilità e stile, riconferma la sua intenzione di creare un legame di forte empatia con le proprie consumatrici, che non restano sempre uguali, anzi, hanno differenti e personali necessità che evolvono con la società e le tendenze a livello globale.

Attraverso ricerche e test approfonditi condotti da Triumph - compresi i feedback ricevuti da 20.000 donne in tutto il mondo che hanno messo in evidenza il cambiamento epocale delle loro vite – è emerso che ora più che mai le donne stanno rivalutando ciò che conta davvero per loro e che non vogliono essere rappresentate in modo generico, con stereotipi stabiliti.

Complessità e individualità sono proprio alla base della celebrazione di tutte le differenze che rendono uniche le donne e le loro vite.

Fondato nel 1886 dall’uomo d’affari Michael Braun e dal produttore di corsetti Johann Gottfried Spiesshofer a Heubach in Germania, Triumph è diventata nel corso degli anni l’azienda leader internazionale per il settore manifatturiero della lingerie, con oltre 30.000 dipendenti e 46 filiali distribuite su tutto il planisfero.

Poco più di dieci anni fa anche il presidio in Italia si è fatto più intenso con l’apertura nel 2010 dell’innovativo show room in centro Milano (in Piazza Cordusio), nel 2012 con gli uffici di Segrate, un moderno concetto di open space di oltre 1.000 mq. e con il raggiungimento di quota 4.743 punti vendita su tutto il territorio italiano.

Il concetto di singolarità ha radici antiche, citando i tempi della Belle Époque quando già allora ogni donna voleva apparire bella e importante come l'imperatrice e le sue allacciature regali, con bustino scollato, vita accentuata e anche strettamente tirata per modellare la linea durante il periodo dell'Impero tedesco.

Chic e sofisticata, la lingerie si è poi col tempo via via modernizzata e alleggerita, pur mantenendo la stessa favola nella vestibilità, con minori cuciture, aumentata elasticità (l’iconica performance del materiale Lycra) e design scultoreo particolarmente comodo da indossare.

In ogni passaggio storico, Triumph ha sempre optato per un reggiseno sagomato, fasciante e impercettibile che conceda estrema comodità e vestibilità insieme all’abito che poi si indossa, derivato da una profonda conoscenza e visione del corpo femminile.

Questa sua storia di successo mondiale è stata sempre accompagnata da avanguardia e ricerca, oltre che da brevetti innovativi come le tecnologie «Magic Wire», «Magic Boost», «3D Powertec», a supporto eccezionale di tutte le forme e taglie.

Paul Gautier, global head of brands di Triumph, e Nicola Tacchi, global head of marketing di Triumph e Sloggi, altro marchio in essere del gruppo, sono d’accordo nell’affermare che oggi la mission principale è quella di poter arrivare a vivere in un mondo in cui tutte le donne possono celebrare la propria individualità, cominciando dalle testimonial scelte per le campagne globali, autentici tributi alle loro vite sfaccettate e alle loro differenze.

La stagione autunno-inverno 2022 vede protagonista la collezione «Flex Smart», una nuova linea di lingerie che concretizza la campagna #ItsPersonal di Triumph, modelli concepiti per adattarsi e assecondare i movimenti del corpo con armonia e flessibilità̀, attraverso un tipo di vestibilità e di sostegno mai provato prima.

«Sono molto felice di questa collaborazione con Triumph – ha affermato l’artista Annalisa – soprattutto per il messaggio e la filosofia che celebra l’unicità di ogni donna e punta tutto sull’assecondare la libertà di essere sempre se stesse, nei diversi ruoli e momenti della vita. Come nel mio caso, sia sul palco che nel privato, devo essere flessibile ma rimanere autentica, sempre fedele a me stessa, un concetto fondamentale e irrinunciabile».

Il dettaglio dell'ultima innovazione nella famiglia di biancheria intima Smart, lo spiega direttamente Patrizia Milani, global head of merchandising di Triumph: 1Flex Smart è unico sul mercato. Tutti i prodotti della gamma sono progettati per adattarsi in modo intelligente all'individuo, offrendo un livello di vestibilità e supporto unico, e l’ultimo reggiseno Flex Smart si adatta alla vita attuale, sia che si tratti di uscire per socializzare sia al comfort portato davanti al computer durante tutta la giornata. Lo abbiamo progettato con speciali inserti flessibili che si flettono letteralmente, in armonia con i movimenti del corpo, un vero compagno davvero confortevole e liberatorio che consente di piegarsi o fare qualsiasi momento imprevedibile».

Paul Gautier ricorda che da sempre il marchio nella sua storia ha dettato l’evoluzione della funzionalità nella eleganza, caratteristiche che ancora oggi rimangono fondamentali. «La differenza adesso è che abbiamo aggiunto un rinnovato senso di estro ed entusiasmo in ogni singola modalità di contatto e di comunicazione con le nostre clienti, facendo percepire che siamo presenti per ognuna di loro, che guardiamo costantemente al futuro e che siamo coinvolti in prima persona anche nella salvaguardia del nostro pianeta. Il nostro impegno per l'innovazione è sempre stato ispirato dalle donne, tutte quelle che scelgono di indossare i nostri prodotti, dai pionieri reggiseni minimizzatori fino all'uso dell'elastan per creare un'esperienza più liberatoria e confortevole. Ora ci accingiamo a diventare rilevanti per la prossima generazione di donne con un altro importate criterio chiave, l'inclusività, in modo da garantire che abbiamo prodotti disponibili per un'ampia fascia di donne, non solo in termini di stili, ma anche di inclusione dimensionale, che è fondamentale».

Rinnovato l'intero inventario dei prodotti best-seller, come la linea signature «Amourette», Triumph procede spedito nello studiare da vicino la realtà della vita delle donne e la loro esigenza di avere oggetti che la rendano più facile o in qualche modo migliore, anche in momenti speciali come la maternità o la attività sportiva e i costumi da bagno.

La community insomma viene consultata e poi coinvolta su vari aspetti, dalle esigenze richieste nella creazione o aggiustamenti dei prodotti, agli eventi e promozioni speciali.

Il programma di fidelizzazione #MyTriumph sarà esteso a tutti i mercati in America, Europa e Asia, tenendo conto delle sfumature locali.

La piattaforma e-commerce, rinnovata nel suo look, aggiunge allo shopping molti contenuti e servizi, come il bra fitting in negozio o esperienze virtuali, mentre gli spazi fisici saranno ripensati per trasmettere un'esperienza di marca più forte e coinvolgente, tattile e digitale, estremamente personale. Il sito Web presenta anche una nuova fantastica funzionalità «My Size», uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che consente di determinare la taglia perfetta del reggiseno attraverso l'uso del proprio smartphone.

Conclude l’incontro, il commento finale di Paul Gautier: «Il nostro marchio va oltre ciò che il solo occhio nudo può vedere, si tratta di un modo unico di pensare, uno stato mentale e uno spirito che vogliamo catturare e trasmettere nelle prossime nostre campagne, in un modo reale e senza filtri. La connessione individuale e l'esperienza emotiva con ciascuno dei nostri clienti avverranno in ogni punto di contatto, dai prodotti acquistati, alla pubblicità, alle esperienze online, in negozio e negli eventi. In una comunicazione diretta per capire ed essere sempre aggiornati su cosa si desidera anche per le stagioni future, grazie alle opinioni e feedback individuali delle nostre donne».