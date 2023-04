Moda e design partecipano anche quest’anno al Fuorisalone di Milano, oggi arrivato alla sua 61º edizione, dove l’identità dei grandi marchi del lusso trasforma pezzi di design.

Dal 17 al 23 aprile, ecco la guida agli eventi moda da non farsi scappare:

“Vieni a vedere” è il titolo dell’installazione immersiva di Bottega Veneta allestita nella boutique in Via Monte Napoleone da sabato 15 al 22 aprile dove Gaetano Pesce debutta con una borsa dal design innovativo che troviamo alla fine del percorso circondata dagli interni rivisitati.

Maison Valentino approda alla Milano Design Week con “Valentino Vintage” dove abiti proveniente da paesi lontani cercano una seconda possibilità per raccontare la loro storia, da martedì 18 a domenica 23 aprile sarà possibile scambiare i propri capi Valentino nella storica boutique Madame Pauline Vintage.

Fendi rivela la seconda parte del racconto iniziato lo scorso anno, questa volta con una collezione dalla personalità distintiva e una certa attenzione alle materie prime e la lavorazione. Sarà possibile visitare il flagship store da martedì 18 a domenica 23 in Piazza della Scala.

Dolce&Gabbana presenta la nuova linea casa accompagnata da un nuovo progetto “Gen D” rispettivamente disponibili presso la Boutique D&G in Corso Venezia 7, lo showroom Luxury Living Group di Via Durini 23 e l’headquarter del marchio in Via Broggi 23 da martedì 18 a domenica 23 aprile.

Anche Versace presenta la nuova collezione casa in Via Durini 11 presso il flagship store home dove si potrà osservare come i segni distintivi del brand sono stati trasformati in elementi di design da lunedì 17 a domenica 23 aprile.

Brioni, da martedì 18 a domenica 23, ospiterà nella sua boutique in Via Gesù 2/A l’installazione “textile” una celebrazione del design tessile italiano che vuole celebrare l’ormai affiatata collaborazione con Mita, azienda produttrice di arazzi.

Etro Home presenta la sua nuova collezione casa dalle inconfondibili stampe, mescolando l’heritage del brand alle linee moderne di design, accessibile da martedì 18 a domenica 23 aprile presso lo showroom in Via Spartaco 6.

Missoni Home ci trasporta in un’esperienza immersiva con la sua nuova collezione straripante di colori e forme ideata da Alberto Caliri. Sarà possibile ammirarla in Via Solferino 9, da mercoledì 19 a domenica 23 presso lo showroom del marchio.

In seguito al successo dell’anno passato con “On Forest” Prada torna a collaborare con Formafantasma per “Materials in Flux” questa volta analizzando le complesse vicende tra design e ambiente, con l’obiettivo di stimolare e far riflettere sulle potenziali prospettive produttive a basso impatto ambientale. I vari incontri avranno luogo presso il Teatro Filodrammatici di Milano in Piazza Paolo Ferrari da lunedì 17 a mercoledì 19.

Sarà la grande terrazza Portaluppi a ospitare “Rosso Meraviglia”. La mostra firmata dal marchio di alta gioielleria sarà accessibile da giovedì 20 a domenica 23 aprile per un’esperienza dove il rosso è il protagonista indiscusso.

Da giovedì 20 a sabato 22 sarà possibile visitare “The Art of Craftsmanship” la mostra promossa da Tod’s che vuole celebrare il savoir-faire artigianale italiano presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci in via Olona 6 bis.

Frette, iconico marchio di lifestyle, da’ vita a un’incredibile esperienza digitale multisensoriale “Crafted by Nature. Crafted by Frette” che celebra la bellezza spontanea della natura da una prospettiva contemporanea. Aperta al pubblico dalle ore 10 alle 20 da martedì 18 a domenica 23 aprile presso la sede di Frette Milano in Via Manzoni 11.