Eccellenze di Francia

In Francia Dior rappresenta da sempre il fiore all'occhiello della moda francese, il Paris Saint-Germain dal canto suo è l'orgoglio calcistico del paese. Le due eccellenze si sono alleate per dare vita ad un progetto di stile atto a sublimare l'immagine d'eleganza che la Francia ha da sempre nella cultura globale. Kim Jones, direttore artistico delle collezioni maschili di casa Dior, ha disegnato una serie di outfit per i giocatori del Paris Saint-Germain. Niente a che fare con le tenute da campo, il guardaroba immaginato da Jones prevede una serie di divise sia per le occasioni pubbliche ufficiali che per quelle più informali. Gli abiti , impeccabili e dall'allure sartoriale, raccontano le cifre stilistiche della Maison, giacche affilate a 2 bottoni, rever sottili e pantaloni affusolati, corredati da un cappotto in cashmere, camicia bianca, cravatta e una Captoe in pelle nera.

Per le occasioni e gli eventi meno cerimoniosi invece una serie di capi casual che comprendono un giubbotto Harrington, una polo, una maglia tricot e le derby nere Dior Explorer: ogni capo è arricchito di un patch ricamato "Paris Saint-Germain" più le iniziali "CDIcon". Da sottolineare che malgrado la natura più casual e rilassata, anche questa parte della collezione denota una semplicità ed una eleganza tipica francese, a cominciare dalla scelta cromatica che spazia dal basico nero ad un blu marino appositamente elaborato per il progetto. A completare il guardaroba dei giocatori francesi una serie di accessori, l'iconica Saddle Bag in vitello nera, una sciarpa in cashmere e una cintura reversibile blu/nera. Dettaglio originale per concludere: il soletto interno delle Derby Captoe è personalizzata con un leggero rilievo in argento che riporta il numero di maglia di ciascun giocatore. Vive la France!

Nel frattempo, per tutti gli amanti dell'estetica raffinata e contemporanea che contraddistingue il lavoro di Kim Jones, nelle boutique Dior di tutto il mondo è disponibile la nuova collezione invernale, tra rivisitazioni di divise risorgimentali, soft-tailoring e contaminazioni sportive. Tra le varie proposte ne spicca una in particolare per originalità ed eclettismo una sorta di capsule collection disegnata da Jones con la collaborazione dell'artista britannico Peter Doig, considerato uno dei pittori viventi più quotato al mondo.

(Rafael Pavarotti)

Il progetto contempla una serie di capi iconici del guardaroba maschile ricodificati in chiave moderna e fedeli ai codici di stile ed eleganza della Maison. Un motivo camouflage, interpretato da Doig in forme e colori, da vita a tutte queste creazioni, sia in versione jaquard per i capi d'abbigliamento che stampato su una serie di accessori che comprendono la Saddle bag, gli stivali Dior Explorer e le sneaker B23.