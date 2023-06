Il Superstyling a Pitti Uomo 104

Superstyling è il risultato di un lungo studio e una meticolosa selezione di brand dall’estetica imprevedibile e le mille qualità, sono infatti stati scelti i marchi più promettenti, in ambito internazionale e non, precursori di tendenze e in costante ricerca di materiali innovativi. Dagli spazi dell’Arsenale, dove va in scena il progetto Arsenale Live Shooting che vede una selezione di nomi del Superstyling esposti con capi e accessori del Vintage Hub Circular Fashion, alla Sala delle Nazioni sarà possibile conoscere e scoprire i brand prescelti di questo Pitti Uomo 104, noi ne abbiamo selezionati solo alcuni tra i più promettenti.

Il marchio francese Bask In the Sun propone un guardaroba maschile ad alto contenuto di iodio. Ispirandosi all’heritage dell’abbigliamento marino, intreccia un’ottica urban dal tocco green, con cotone biologico e tinture non tossiche.

Il nuovo direttore creativo Jessy Heuvelink presenta la sua collezione di debutto con BLK DNM attingendo al suo animo rock anni ’70. Pelle e denim si mischiano per generare capi senza tempo da indossare in ogni occasione.

By the Oak ha come obiettivo quello di reinventare gli abiti da lavoro nel quotidiano, scegliendo tessuti di qualità per un uomo che non scende a compromessi.

Il "Principe delle stampe” così è stato definito Chu Suwannapha, designer d’origine thailandese e sudafricano d’adozione. Con una certa maestria ha creato un mix&match di fantasie tra motivi batik e trame ricamate dalle tonalità accese che ha portato oggi il designer ad avere una speciale installazione alla Sala delle Nazioni.

Le calzature Flower Mountain sono destinate agli amanti del trekking e non, è infatti quest’ultima passione che accomuna i due designer Keisuke Ota e Yang Chao, creatori del marchio. Ispirandosi ai cicli della natura, le scarpe vengono concepite come genderless e sposano le tonalità più interessanti che vengono poi proposte su design dall’identità urban.

Le camicie Gitman Bros celebrano l’importanza del botton down Oxford e del classico tessuto chambray venendo affiancati a stampe floreali, fantasie o tinta unita, ma la parola chiave del marchio, oltre al ricco patrimonio da cui attinge, è il colore.

Richmond X torna al Pitti per celebrare l’evoluzione in chiave street di John Richmond, questa volta la nuova collezione ha tre temi fondamentali: “Frenetic Kinetic” pensato per uno stile che unisce l’eleganza al casual per affrontare la vita entusiasmante di ogni giorno; “College Vintage” perché lo stile universitario non passa mai di moda, presentato però con una palette che va dai torni neutri ai pastello soft, e infine “Club Neon” dove il neon è protagonista indiscusso e sposa tonalità amiche come il rosa shocking e il verde acido.

Naomi Gunther ha creato GUNTHER con l’obiettivo di unire e celebrare il mondo dello streetwear con quello del classico. In quest’ultima collezione “Walk of Fame” ha voluto esprimere un roadtrip californiano, con tonalità calde e denim grezzo.

Costumi da bagno dal carattere nostalgico, con linee classiche e fantasie anni ’50, Mosso Sunwear sviluppa i suoi prodotti in Italia con materiali sostenibili come il nylon rigenerato ECONYL® e tessuti certificati Global Recycled Standard (GRS).

Parages, meglio noto come Outland, è il risultato di oltre 15 anni di esperienza nel settore della moda. Il marchio propone la sua visione della moda senza farsi offuscare dalle tendenze, un guardaroba funzionale e attuale, realizzato in fabbriche a conduzione familiare in Portogallo.

Per gli appassionati del denim invece Roy Roger’s ci regala, oltre la sua collezione estiva “University” in stile preppy collegiale americano, una nuova collaborazione questa volta con Dave’s New York, multibrand store newyorkese. Uniti dall’animo workwear che li accomuna, i marchi hanno dato vita a 25 capi dal total look genderless tra cui troviamo il work pant in denim o in edizione speciale tie-dye e le work jacket dal taglio classico denim tinte dell’affascinante color indigo.

Tela Genova amplia i suoi volumi e per la nuova collezione “Marinai Italiani” e prende ispirazione proprio dall’abbigliamento utilizzato dai marinai, con pantaloni larghi e dritti dai materiali resistenti.

Continua la missione del marchio di fare del jeans un capo couture, e questa volta i capi della nuova collezione di Don the Fuller attingono alle tonalità del rosa e del fucsia. Alcune giacche si rivestono di pattern floreali, ricordando le tradizionali coperte abruzzesi, che vengono stampati a laser su denim.

Pence 1979 rinasce nel 2023 e prende ispirazione dall’atmosfera urban che si respira nelle grandi città, trasformandosi e stabilendo un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità.

Handpicked continua a professarsi fiero sostenitore del Made in Italy, portavoce di un uomo raffinato e moderno. La collezione si declina in tonalità rassicuranti, con jeans dai diversi toni dal rinse al bleach, dove ogni modello porta ricamato una città d’arte da cui ha preso ispirazione.