Secret Santa o stocking stuffer? Le tradizioni nate oltreoceano stanno contagiando sempre più il nostro modo di fare regali.

La pratica del «Babbo Natale segreto», ad esempio, è ormai sempre più diffusa anche in Italia. Si tratta di uno scambio di regali tra amici, colleghi d’ufficio o parenti in cui il ricevente non sa (e non deve sapere) da chi proviene il suo regalo. L’idea, nata in Scandinavia ma resa popolare dagli Stati Uniti, ha come scopo quello di diffondere lo spirito natalizio. Organizzare un Secret Santa è semplice, basta mettere dei bigliettini con i nomi dei partecipanti in un contenitore e lasciare che ognuno peschi un nome. Ancora meglio esistono siti web che permettono di effettuare le estrazioni anche a distanza. All’interno di un gruppo, dunque, che sia appunto di amici, familiari o colleghi, tutti dovranno comprare un solo regalo e ovviamente, ciascuno riceverà un solo regalo.

Quando si tratta di «stocking stuffer» dobbiamo invece guardare alla tradizione inglese di appendere una calza al caminetto e riempirla di sorprese. I «riempicalza» sono infatti dei piccoli regali che potrebbero appunto essere contenuti nella classica calza di Natale. Perfetti per diventare un pensiero ricercato - ed economico - da fare ad amici e parenti.

Il mondo della bellezza - per lui e per lei - sembra aver abbracciato appieno queste tradizioni, dando vita a decine di cofanetti e confezioni regalo perfette per le feste. Panorama.it ha scelto i migliori per aiutarvi con il vostro spirito natalizio.