Lifting e contouring, cosmoceutici e macchine di ultima tecnologia

La medicina estetica cresce del 15% all’anno – contro invece l’1% della chirurgia estetica – un segnale significativo di come le persone ricerchino sempre di più trattamenti virtuosi non invasivi e trasformativi e si allontanino dagli stereotipi eccessivi e manipolatori riguardo alla bellezza proposta dai media e su Internet.

Grazie alle sinergie fra la nuova generazione di macchinari, le formule lifting e contouring senza effetti collaterali e i cosmeceutici dalle formule high tech e con alte concentrazioni di principi attivi che assicurano risultati in tempi rapidi, gli effetti beauty ringiovanenti e del tutto naturali sono la vera tendenza in espansione nel segmento della bellezza.





Marco Bartolucci e Mimi Luzon

Il Dottor Marco Bartolucci, direttore Sanitario e medico Estetico presso Sotherga in via Fatebenefratelli 26 a Milano, fondatore con Angelo Castello di questa beauty clinic d'elite e fra le più avanzate d’Italia, è uno specialista di Medicina e Chirurgia Estetica e predilige le tecnologie innovative e i trattamenti minimamente invasivi.

La sua visione contemporanea, che include la personalizzazione dei servizi proposti con l’ausilio di tecniche e macchinari di avanguardia, parte dagli spazi d’accoglienza, arredati come una vera e propria galleria d’arte che celebra opere d’estetica e di bellezza.

«Da noi arrivano clienti che sono proprio alla ricerca di risultati naturali in ogni aspetto dell'estetica di una persona. In clinica c'è uno specialista per ogni settore poiché ho prodotti specifici, tecniche di ultima generazione e macchinari all’avanguardia per ogni tipologia di necessità. I prodotti di cosmeceutica che scegliamo e usiamo migliorano l’aspetto soprattutto se si usano prima e dopo i trattamenti e vi lavorano in sinergia.

Ho in clinica tutte le variazioni di lifting viso e corpo da effettuare con varie tecnologie, come Thermage (adatta contro l’invecchiamento e le lassità cutanee), diverse tipologie di laser, avanzate tecniche di linfodrenaggio e mesoterapia, e gli ultimi ritrovati in termini di body contouring e body sculpting con ultrasuoni e radiofrequenze».

Fra le ultimissime novità, la tecnica con radiofrequenza frazionata e micro aghi chiamata Morpheus8, un rimodellamento epidermico minimamente invasivo per ringiovanire il volto e scolpire il corpo, definito lifting non chirurgico e sicuro. La penetrazione modulabile da 1-7mm di micro aghi e il ritorno d’energia data dagli elettrodi permettono di effettuare trattamenti precisi adattati al singolo paziente, sul viso e sul corpo, migliorando anche le rughe sottili e profonde e il tono cutaneo, in un lavoro sinergico con luce pulsata e radiofrequenza. Altro suo aspetto interessante è la capacità di ottenere uno dei migliori risultati e livello di soddisfazione, andando a stimolare la riproduzione di collagene sul fibroblasta.

Altra novità che Sotherga offrirà a breve quale primo centro in Italia sarà il trattamento con fili liquidi di collagene applicati senza bisturi e senza le conseguenze che può portare un botox, assorbiti dalla pelle per minimizzare le rughe, rimpolpare dove necessario e iperstimolare i fibroblasti a migliorarsi nel tempo.

E nel campo dei laser, Advalaight Medical Aesthetic And Cosmetic diverrà la nuova tecnologia che combina luce gialla e infrarossa ad alta potenza atta a trattare tutta la patologia rossa, una panacea per cuperose, rosacea, lago venoso, accumuli di sangue sulle labbra, acne attiva, anomalie vascolari, angiomi, cicatrici, psoriasi e molto altro ancora.

Marco Bartolucci è molto attento a scegliere i prodotti cosmeceutici più ricchi di sostanze bioattive, quelli creati con lo scopo di avere benefici sia estetici sia medici e che, grazie a tecnologie altamente all’avanguardia, funzionino davvero. Il segreto dei risultati sta proprio nella unione tra cosmetico e farmaceutico, per penetrare più a fondo e avere anche azioni terapeutiche.

Come ad esempio AllumierMD, linea per la cura della pelle di livello medico dedita agli ultimi progressi della Clean Science, creata da un pool di scienziati e fisici e considerato uno dei marchi in più rapida ascesa nel mondo.

Altra autorità nel campo degli anti ossidanti, Skinceuticals deriva da studi di ricerca scientifica avanzata formulati poi in principi attivi puri, di ottimo assorbimento cutaneo.

Neauvia è uno dei brand (prodotto in Italia) con le più alte concentrazioni di Vitamina C, unite a retinolo, acido ialuronico, ceramidi e glutatione, mentre Alta Care con la sua linea Dermastir è un altro suggerimento per i pre e post trattamenti, a base di Vitamina C in forma solida.

Skin Perfusion di Fillmed è anch’essa formulata con attivi pregiati che si possono mescolare fra di loro e i prodotti Coral-Line by Avenir hanno come base alghe coralline sintetizzate in sieri, creme e scrub.

Un altro progetto high tech sinergico interessante è quello di InMode Allure che ha realizzato un co-branding esclusivo con la skin-expert Mimi Luzon e i suoi prodotti di bellezza Glow Collection applicati con la stessa macchina di Morpheus8, un’esperienza volta non solo al rimodellamento, ridefinizione e miglioramento della pelle, ma anche glamour, già utilizzata da Kim Kardashian che lo ha battezzato «il game changer dei trattamenti». Una Hyper Revolution, in continua evoluzione, sulla skincare di lusso che unisce la tecnologia più famosa ai cosmeceutici studiati da Mimi Luzon, continuando il trattamento anche a casa con una beauty routine personalizzata e all’avanguardia.

Questo trend in crescita nel segmento della bellezza estetica medicale chiama al lavoro diversi brand e aziende che contattano per lo studio, l’analisi e la formulazione dei loro prodotti professionisti in campo medico estetico.

Tito Marianetti e Salvatore Artiano

Stanartis si avvale della competenza e dell’esperienza professionale del Dottor Salvatore Artiano, medico chirurgo specializzato in anestesia ma con la passione per la medicina estetica e opinion leader di settore. La sua profonda conoscenza delle materie prime naturali crea le migliori formulazioni per prodotti innovativi a base scientifica e farmacologica.

La linea viso Stanartis concentra gli ingredienti che possono regalare alla pelle i maggiori benefici, così come quella per capelli nasce per prevenire il processo di indebolimento, favorire la crescita, contrastare la caduta e rinforzare il bulbo pilifero.

Il marchio SVR propone la linea Biotic, fondata su probiotici utili a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne, arricchiti con un attivo scelto per mirare ad un’esigenza particolare, come Biotic Collagen, che stimola il metabolismo della pelle, la rassoda e la rende luminosa, attivando la produzione di collagene naturale.

Curioso anche l’oggetto prét-à-porter miracoloso e all’avanguardia chiamato «Slim Cera», ideale liftante naturale da usare per la routine di bellezza quotidiana, inventato dal signor Hattori, studioso giapponese di minerali preziosi e di rocce naturali.

Un roll antiage, prodotto artigianalmente in Giappone, composto da sei rulli con sfere in ceramica nei quali sono inglobati vari minerali specifici.

In questa rivoluzione che ricerca risultati virtuosi, il più possibile naturali e meno invasivi, vale la voce del Chirurgo Maxillo Facciale Tito Marianetti che procede spedito nella sua teoria e pratica di chirurgia estetica «senza dolore» eseguita tramite tecniche innovative e chirurgia ultrasonica (al posto del trapano), strumenti sottili di 2 millimetri, senza tamponi e senza gesso, con tutori metallici posti solo sul dorso del naso. Super richiesto e operante a Roma, in via Nomentana 311, e ad Avezzano (AQ) presso la sua clinica MarianettiMED, esegue oltre 250 interventi all’anno (molti anche di revisione che hanno il solo scopo di migliorare l’atto della respirazione e, in certi casi, migliorare l’estetica con effetti del tutto naturali.

La Rinosettoplastica Smart, l'intervento di rimodellamento del naso indolore firmata Marianetti, uno dei massimi esperti in Italia nella realizzazione di interventi estetici e funzionali senza dolore, porta dunque benefici alla respirazione e considera l’intero volto e non solo il naso nel progetto di chirurgia estetica.

«La rinoplastica è l'intervento che modifica la forma del naso ed è una delle procedure chirurgiche più frequentemente eseguite in chirurgia estetica e plastica. L’obiettivo dell’intervento è quello di armonizzare le dimensioni del naso, modificare la forma della punta o del dorso, restringere le narici o modificare l'angolo tra il naso e il labbro superiore. Può corregge anche problemi congeniti, traumi e alcuni problemi respiratori» sottolinea l’esperto Tito Marianetti che prosegue: «Esistono due tecniche per affrontare l’intervento, entrambe molto valide: la tecnica open – aperta - e la tecnica closed - chiusa. La prima consiste in una piccola incisione alla base delle narici per esporre completamente tutta la struttura interna del naso, particolarmente indicata per chi desidera la correzione anche dell’aspetto funzionale e respiratorio. Nella tecnica closed, tutte le modifiche vengono eseguite passando attraverso le narici effettuando tutte le incisioni all'interno del naso. La nostra tecnica "no pain" prevede una strumentazione ultrasonica mini-invasiva durante l’atto chirurgico e niente tamponi nel post operatorio. I pazienti sono spesso stupiti del fatto che nei giorni successivi non prescriva mai gli antidolorifici. Questo proprio perché non c’è dolore vero e proprio, solo un grande senso di costipazione, come un forte raffreddore, che migliora dopo 3-4 giorni».

Basti pensare a personaggi come Sarah Jessica Parker e Lady Gaga per capire come ormai la tendenza anche tra i vip sia quella di valorizzare le proprie linee senza in realtà stravolgerle.