L'iconico Dyson Airwrap si rinnova per adattarsi a ogni tipo di capello

Quello della tecnologia è un mercato in continua evoluzione. Per fare un esempio, dal suo lancio nel 2007 l’iPhone si è evoluto in oltre dieci versioni, o - come definito dall’azienda di Cupertino - generazioni. I fan della serie britannica Doctor Who potrebbero addirittura paragonare i nostri dispositivi al celebre Dottore, ormai pronto alla sua 14esima reincarnazione.

Ecco allora che a quattro anni dal suo debutto sul mercato, anche l’iconico Dyson Airwrap si rinnova, inaugurando la seconda generazione di uno dei prodotti più venduti e amati nel mondo dell’haircare.

Più efficiente e performante, Dyson Airwrap multi-style si impegna a comprendere meglio i danni ai capelli e le sue diverse tipologie, così da adattarsi a ogni persona e offrire un’esperienza unica a ogni cliente. La nuova generazione di coni per lo styling con punta fredda rotante, ad esempio, permette di ottenere ricci e onde in modo facile e veloce, senza danni da calore estremo per mantenere la forza del capello.

Gli accessori riprogettati forniscono forme di precisione con performance Coanda aumentata, insieme a un nuovo asciugacapelli lisciante Coanda a doppio uso. Combinando l’azione di due accessori in uno, l’asciugacapelli lisciante Coanda agisce contro l’effetto elettrostatico dei capelli in una sola passata, senza calore estremo, e si trasforma in un potente asciugatore con un semplice gesto.

«La maggior parte degli strumenti per lo styling ignorano che esistono molti diversi tipi di capelli: un accessorio può funzionare per una persona, ma potrebbe essere dannoso per un’altra. I progressi del nuovo styler Dyson Airwrap si basano sul successo del suo predecessore, attraverso continue ricerche, prove e progressi nella fluidodinamica computazionale» ha spiegato James Dyson durante la presentazione del nuovo prodotto.

«Il risultato? Coni con cambio di direzione per uno styling più rapido e facile, spazzole riprogettate per un maggior controllo e il nuovo pre-styler lisciante Coanda multifunzione. La nostra evoluzione nel controllo del flusso d’aria permette di ottenere un effetto Coanda avanzato per arricciare, dare forma e nascondere i baby hair, senza calore estremo».