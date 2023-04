Barbie e moda, un connubio indissolubile

Tanto amata quanto odiata, la bambola dagli occhi azzurri più famosa nel panorama mondiale approda nei cinema il 20 luglio e sarà Margot Robbie a interpretarla.

Barbie nasce nel Wisconsin il 9 marzo del 1959 e impersona una giovane adolescente statunitense con look e acconciature all’ultimo grido. In poco tempo Barbie diventa la bambola più venduta al mondo e la Mattel - azienda di giocattoli statunitense - decide di crearle un avere propria famiglia con tanto di fidanzato, che nel film vedremo interpretare da Ryan Gosling.

Nonostante le numerose critiche che la bambola ha affrontato nel corso degli anni, come l’accusa di incoraggiare nelle giovani uno stile di vita frivolo accompagnato da un prototipo estetico irraggiungibile, Barbie è stata rivoluzionaria. Incoraggiare i sogni delle adolescenti e stare al passo con i tempi sposando ogni tipo di mestiere, dal medico all’avvocato, dalla commessa a Presidente degli Stati Uniti senza lasciare indietro nessuno è stato ciò che ha reso vincente il personaggio, anticipando persino l’atterraggio sulla luna nel 1965.

In seguito alle accuse di promuovere un prototipo estetico unilaterale non rispettando le diverse etnie, nel 2016 nasce Project Dawn che propone varie versioni della bambola in tre silhouettes differenti con diverse tonalità di pelle, tratti somatici e acconciature.

Photograph by Kenji Aoki for TIME

Barbie e la moda hanno sempre percorso binari paralleli che molto spesso hanno avuto il piacere di incontrarsi, come quando Oliviér Rousteing ha presentato la prima versione di Barbie e Ken firmati Balmain in occasione della Fall Winter 2021.

Il designer belga Martin Margiela non nasconde la sua passione per la famosa bambola e negli anni Novanta realizza una collezione ispirandosi ai look della celebre coppia a grandezza naturale.

Indimenticabile è poi la Spring Summer 2015 firmata Moschino che ha visto le modelle sfilare sulle note di Barbie Girl degli Aqua con capelli super cotonati, look coloratissimi e rollerblade ai piedi.

Location artificiali da sogno, colori sgargianti e dialoghi esilaranti, insomma il lancio del trailer ha generato un hype incredibile che la Gen Z ha trasformato al volo in tendenza: il Barbiecore. I social infatti sono invasi da look total pink dalle tracce Novanta che omaggiano la bambola e al contempo ci regalano un pizzico di nostalgia verso l’infanzia.