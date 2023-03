Sneakers di lusso per l’uomo hi-tech

La gara è ormai aperta da anni, ma da quando il settore delle sneakers ha raggiunto il suo massimo successo, tutti i marchi si contendono il premio per la realizzazione della miglior calzatura dal design sempre più complesso.

I grandi brand del lusso hanno risposto a questo fenomeno prontamente realizzando stagione dopo stagione nuove proposte, tra questi Louis Vuitton che nel corso degli anni, anche grazie alla passione di Virgil Abloh per la cultura urban e sportswear, vanta un archivio di tutto rispetto.

La Maison presenta LV Archlight 2.0 che rende omaggio al modello originale disegnato da Nicolas Ghesquière per la sfilata Primavera-Estate 2018, ancora oggi considerata una scarpa rivoluzionaria.

Realizzata in tre differenti declinazioni, la nuova Archlight 2.0 si differenzia grazie alla suola a forma di onda e la linguetta oversize. Per il modello LV Cottage la scelta dei tessuti è ricaduta sulla rafia e sul pizzo guipure, per un tocco romantico dai toni neutri che vede sposare un certo carattere grazie alla suola oversize in gomma con plateau. La linea LV Mansion rivela un'estetica gotica e scultorea nei toni del nero, rivisitando mocassini e desert boot. LV Stage invece è nostalgica, i colori e i materiali ci riportano indietro alla cultura pop degli anni 2000.

LV Stage

È sicuramente iconico il contorto e intrecciato motivo Warped Cannage con cui sono decorate le nuove Dior Warp, pezzo emblematico della collezione uomo estiva 2023 ideate da Kim Jones. Questo sandalo vuole conciliare lo stile sportswear al tocco di savoir-faire che caratterizza la Maison francese. La gomma Cosmo viene proposta in quattro varianti colore: nero, bianco, kaki e grigio antracite ed è caratterizzata da una lavorazione traforata che, grazie a un gioco di trasparenze, crea un delicato contrasto con la soletta in gomma. Altro dettaglio sono i lacci bicolore che danno vita a contrapposizioni di colori ricercate.

Dior Warp



Il nuovo modello TK-MX rappresenta per Givenchy una nuova visione che il direttore creativo Matthew M. Williams ha presentato per la sprint Summer 2023: ispirandosi alla forma del modello cult TK-360, questa volta la nuova scarpa si avvicina al mondo del running. Forme grintose e linee distintive, il tutto caratterizzato da materiali tecnici leggeri. Oltre che in bianco e nero, la scarpa è disponibile anche in altre quattro audaci combinazioni, ultravioletto e argento, verde e argento, giallo e nero e infine marrone e rosa.



Givenchy TK-MX