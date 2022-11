Trent'anni di Convivio

Convivio nasce nel 1992 da un incontro tra alcuni dei più grandi protagonisti della moda italiana: Gianni Versace, Giorgio Armani, Gianfranco Ferrè e Valentino Garavani. Una mostra mercato - la più grande in Italia - dove i proventi della vendita dei capi vengono interamente devoluti a sostegno della lotta contro il virus dell’HIV. Un progetto innovativo e fuori dagli schemi che oggi celebra il suo 30esimo anniversario e per l’occasione torna a Milano dal 3 al 7 novembre, alla Fabbrica del Vapore.

Coinvolgendo in maniera attiva le griffe e le maison più rappresentative del mondo della moda e del design, fin dalla prima edizione chiamate a donare capi di abbigliamento, accessori e oggettistica da mettere in vendita al 50%, Convivo ha dato un segnale significativo al sostegno della ricerca, rappresentata da Anlaids Lombardia, la prima associazione no-profit italiana nata con l’obiettivo di fermare la diffusione del virus. Nei suoi 30 anni, Convivio ha infatti coinvolto più di 800.000 persone e raccolto fondi per più di 25 milioni duro.

Commenta il presidente dell’associazione, Andrea Gori: «Se da una parte l'HIV rimane la priorità della raccolta fondi di Convivio, dall'altra l'impegno è quello di dare un sempre maggiore contributo alle problematiche legate a possibili futuri eventi pandemici. In tutti questi anni abbiamo assistito a come le malattie infettive abbiano assunto un'importanza fondamentale nell'era della globalizzazione, in un mondo senza confini dove viaggiano le persone, ma anche i vettori delle malattie. Convivio si evolve, quindi, guardando a quelle che sono e saranno le sfide più attuali. Per non farci trovare impreparati».

Tema di questa edizione speciale di Convivio sarà «Sport Couture». Il titolo, dalle molteplici sfaccettature, vuole veicolare il concetto di sport come cura di sé e come una delle prime attività cui ci si dedica quando si sta bene, fisicamente, e quando si sta meno bene mentalmente, come aiuto positivo. Ma vuole anche celebrare lo sport italiano e la sua forza; lo sport diventa così simbolo di rivalsa, di seconda opportunità, di gioco ma anche di impegno, rispetto, aggregazione e passione.

Senza poi dimenticare il legame di Convivio con la moda, l’aspetto «couture» rimanda alle linee sportive e alle tante collaborazioni con il mondo dello sport che i maggiori brand hanno sperimentato negli ultimi anni.

Vogue Italia sarà ancora una volta al fianco di Convivio - prendendo lo scettro da Franca Sozzani, uno dei personaggi che più ha creduto nella manifestazione - con il direttore Francesca Ragazzi e altre figure di spicco del mondo Condé Nast come Simone Marchetti (direttore Vanity Fair Europe) e Francesca Airoldi (Chef Revenue Officer).

Oltre al mercato - dove saranno presenti prodotti per la casa, abbigliamento, accessori, moda bambini, beauty, food & wine - nei cinque giorni dedicati alla manifestazione si terranno una serie di appuntamenti, intitolati «Convivio & More» dove poter capire, grazie a una serie di esperti e amici di Anlaids Lombardia ETS, come prevenire, come curare, come parlarne e dove informarsi, come essere d’aiuto per stare dalla parte del benessere e della Salute Globale.

Tanti, inoltre, gli eventi collaterali che si affiancano al tradizionale shopping solidale, oltre alla possibilità per tutti di poter eseguire il test rapido per HIV, venerdì e lunedì dalle 15.00 alle 20.00, sabato e domenica dalle 11.00 alle 20.00 nello spazio di Casa Anlaids: come sempre, nel pieno rispetto della privacy e affiancati da giovani medici, operatori, volontari, infermieri. Sarà inoltre possibile acquistare il kit per test orale di nuova generazione a un prezzo agevolato.

Ma Convivio pensa anche ai più piccoli, con uno spazio dedicato organizzato da Kikolle Lab per bambini da 3 a 8 anni. Laboratori e attività attorno al tema «Prendersi cura» per insegnare, anche ai più piccoli, l’importanza della prevenzione, della cura del proprio corpo, insieme alla generosità nell’affetto, l’inclusione e lo spirito di squadra. Nei corner i piccoli ospiti potranno sperimentare attività dedicate ai temi cari a Convivio, divertendosi con giochi, attività motorie, laboratori di riciclo e riuso creativo, con i «Libri illeggibili» e per diventare «Stilisti per un giorno».