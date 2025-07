Per la prima volta in oltre cento anni, i parigini possono tornare a nuotare nella Senna. Dopo decenni di divieti, il fiume è stato riaperto alla balneazione pubblica grazie a un investimento di oltre 1,4 miliardi di euro per il risanamento delle acque. Un risultato simbolico in vista delle Olimpiadi, ma anche un passo concreto verso una città più sostenibile.