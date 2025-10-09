Ferrari elettrica: svelati i primi dettagli sul debutto della supercar a batteria

La prima Ferrari completamente elettrica è sempre più vicina al debutto. Durante il Capital Markets Day a Maranello, la casa di Maranello ha svelato i primi dettagli ufficiali del modello, che rappresenta una svolta storica per il Cavallino Rampante.

La vettura avrà quattro porte e quattro posti, con una potenza superiore ai 1.000 cavalli, una velocità massima di 310 km/h e un’autonomia dichiarata di oltre 530 chilometri.

Si tratta della prima Ferrari 100% elettrica, destinata a segnare un passaggio chiave nella strategia di neutralità tecnologica del marchio.