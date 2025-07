Jannik Sinner pulisce a mano la sua Ferrari: il video virale dopo il trionfo a Wimbledon 2025

Jannik Sinner, fresco vincitore di Wimbledon 2025, continua a far parlare di sé anche lontano dai campi da tennis. Dopo aver battuto Carlos Alcaraz in una finale memorabile, il campione azzurro si sta godendo un periodo di meritato relax prima di tornare in campo per il Masters 1000 di Cincinnati e gli attesissimi US Open 2025, dove sarà il campione in carica.

Durante questo periodo di pausa, Sinner ha scelto di ricaricare le energie tra la sua casa a Sesto Pusteria e le splendide spiagge di Porto Cervo, in Sardegna. Proprio da lì arriva un video che ha fatto rapidamente il giro dei social (TikTok @simone.daniellj): Jannik Sinner ripreso mentre lava a mano la sua Ferrari 812 Competizione, con spugna e sapone nel giardino di casa.

Lontano dai riflettori del tennis internazionale, Sinner mostra il suo lato più semplice e autentico. Grande appassionato di motori, ha scelto di prendersi cura personalmente della sua nuova supercar italiana, preferendo il self service casalingo all’autolavaggio tradizionale. Un gesto che ha conquistato fan e appassionati di tennis e motori, alimentando ancora di più il mito del giovane tennista italiano.

Dopo il ritiro dall’entry list del Masters 1000 di Toronto, Sinner è apparso rilassato e disponibile anche con i tifosi, firmando autografi e scattando selfie con chi lo ha incontrato per caso nella località sarda.