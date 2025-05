Dopo il successo mondiale con i Måneskin, Damiano David debutta come solista con il singolo “FUNNY little FEARS”, in uscita il 16 maggio per Sony Music Italy / Epic Records. Il suo World Tour 2025, in partenza a settembre, ha già registrato il tutto esaurito in tutte le date europee, comprese quelle italiane del 7 ottobre a Milano e dell’11 e 12 ottobre a Roma.