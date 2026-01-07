Maltempo, allerta neve nelle Marche: centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco

Sono stati oltre cento gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nelle Marche a causa delle precipitazioni nevose che hanno interessato il territorio regionale. Le richieste di soccorso riguardano principalmente automobilisti in difficoltà e la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale. La maggior parte degli interventi è stata effettuata nella provincia di Pesaro Urbino: 44 fino alle 18. Vigili del fuoco in azione per 20 interventi nell’Anconetano, 28 in provincia di Macerata, otto in provincia di Fermo e sette nell’Ascolano (fonte Ansa Video).