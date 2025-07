Inchiesta urbanistica a Milano, La Russa: «Sala dimostri di avere la maggioranza o tragga le conseguenze»

«Il garantismo non c’entra in questo. Io non chiedo le dimissioni per l’azione giudiziaria». Ignazio La Russa interviene sull’inchiesta urbanistica milanese che vede tra gli indagati anche il sindaco Giuseppe Sala e rilancia lo scontro politico: «Questo “Salva Milano” è in realtà un “Salva giunta Sala”», afferma il presidente del Senato, chiedendo che la giunta dimostri di avere i numeri per sostenere la propria linea sull’urbanistica. «Se non ha la maggioranza su un tema fondamentale per Milano, tragga le conseguenze», aggiunge.

La Russa ricorda anche un precedente parlamentare: «Quando al Senato arrivò quella leggina, chiamata “Salva Milano”, io dissi subito che era un “Salva giunta Sala”. E infatti quella legge non passò, non per merito mio, ma perché mancava il sostegno di una vera maggioranza». E conclude: «Chi ha la responsabilità di governare Milano non può contare su puntelli esterni: se non sono d’accordo neppure tra loro, ne traggano le conseguenze politiche».