Gressoney, il drammatico salvataggio di un uomo sotto una valanga di neve

“Sto soffocando, sto soffocando”. E’ il drammatico grido di allarme lanciato da un 44enne, Alfonso Flostergher, originario di Milano e dipendente di un albergo in Valle d’Aosta, che nel pomeriggio del 12 febbraio 2026 è stato travolto da una valanga sopra Gressoney-La-Trinitè mentre faceva una passeggiata su un sentiero innevato. Sepolto sotto un metro e mezzo di neve, è riuscito a chiamare con il telefono il 112 grazie a una bolla d’aria che si era formata in mezzo alla slavina. Ma non ha detto altro e la comunicazione si è subito interrotta. E’ stato geolocalizzato ed è scattata l’operazione di ricerca, durata oltre tre ore, con l’utilizzo di fotoelettriche e droni. Alla fine è stato individuato da un cane da valanga, Colmar (fonte Ansa Video):