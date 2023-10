Crolla chiesa durante un battesimo in Messico: almeno 10 morti I video

Il tetto di una chiesa e poi l'intera struttura sono crollati mentre era in corso un battesimo a Ciudad Madero, nello stato di Tamaulipas in Messico. Il bilancio della tragedia è di almeno 10 morti ma ci sono ancora decine di persone intrappolate sotto le macerie. Il cedimento strutturale si è verificato intorno alle ore 14 locali mentre si stava celebrando le cerimonia con molti partecipanti. Le squadre di soccorso sono al lavoro per tentare di rintracciare i superstiti (video tratto da X)