Oman: L'Isis rivendica l'attacco alla moschea | video

Lo Stato islamico ha rivendicato la responsabilità dell'attacco a una moschea musulmana sciita in Oman, in cui sono morte sei persone lunedì sera.Il gruppo islamista armato ha dichiarato martedì sera che tre dei suoi "attentatori suicidi" hanno sparato ai fedeli nella moschea e hanno scambiato colpi di arma da fuoco con le forze di sicurezza dell'Oman fino a mattina. Il gruppo ha anche pubblicato quello che ha detto essere un video dell'attacco.

L'incidente ha sconvolto un paese che ha evitato la violenza settaria che ha colpito alcuni stati mediorientali, tra cui alcuni dei vicini ricchi di petrolio dell'Oman , dopo che l'ISIS ha dichiarato uno stato in Iraq e Siria un decennio fa e ha cercato di espandersi in tutta la penisola arabica. Il gruppo considera gli sciiti eretici.

La Royal Oman Police ha dichiarato martedì che nove persone sono state uccise nella sparatoria nel distretto di Wadi al-Kabir della capitale Muscat, tra cui i tre autori e un poliziotto. Più di due dozzine di persone di varie nazionalità sono rimaste ferite, tra cui quattro soccorritori omaniti, ha affermato la polizia. Non ha identificato un movente per l'attacco né ha rivelato l'identità degli aggressori.L'attacco è avvenuto nella moschea dell'Imam Ali durante l'Ashura, il decimo giorno del mese islamico di Muharram, che riveste un significato particolare per i musulmani sciiti.Il paese produttore di petrolio è uno dei più stabili del Medio Oriente e sta diventando una destinazione turistica regionale emergente , poiché il governo promuove il settore per diversificare la propria economia allontanandosi dagli idrocarburi.

A differenza del resto degli stati del Golfo governati dai sunniti, l'Oman segue la setta ibadita dell'Islam, ma ha una considerevole popolazione sunnita e una piccola ma influente minoranza sciita. I leader religiosi e politici spesso. sottolineano l'armonia settaria e la tolleranza religiosa come chiave per la stabilità del paese. Circa il 57% della popolazione del paese di cinque milioni di persone sono espatriati, molti dei quali sono indù o cristiani. Il Ministero degli Affari Esteri del Pakistan ha dichiarato martedì che tra i morti ci sono quattro pakistani. Altri 30 pakistani sono rimasti feriti e sono attualmente in cura in ospedale, ha aggiunto il ministero. Ha condannato l'incidente come un "vile attacco terroristico".

"Siamo confortati dal fatto che il governo dell'Oman abbia neutralizzato gli aggressori", ha affermato il ministero. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha pubblicato martedì su X di essere “profondamente rattristato” dall’incidente." Il mio cuore è rivolto alle famiglie delle vittime. Ho dato istruzioni all'ambasciata pakistana a Muscat di estendere tutta l'assistenza possibile ai feriti e di visitare personalmente gli ospedali", ha scritto. Un cittadino indiano è stato ucciso e un altro ferito, ha annunciato l'ambasciata indiana a Muscat in un post pubblicato martedì su X.

L'ambasciata statunitense a Muscat ha diramato un avviso di sicurezza per i cittadini statunitensi, consigliando loro di "rimanere vigili, monitorare le notizie locali e seguire le indicazioni delle autorità locali".Ha affermato che gli appuntamenti per il visto programmati per martedì saranno annullati per precauzione. La polizia dell'Oman ha dichiarato che le procedure militari e di sicurezza sono concluse e che è in corso un'indagine.