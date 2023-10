Messico, Acapulco devastata dall'uragano Otis

Mercoledì 25 ottobre l'uragano Otis si è abbattuto sulla città costiera di Acapulco, in Messico, con forti piogge e venti che hanno superato i 265 chilometri orari. Otis è stato uno degli degli uragani più forti che abbiano mai colpito la regione: quando la tempesta ha toccato la costa era classificata come categoria 5, il livello più forte della scala dei venti degli uragani Saffir-Simpson. Gran parte dell'area è rimasta senza corrente elettrica, mentre alberi abbattuti, pioggia persistente e inondazioni hanno reso difficile gli spostamenti anche da parte delle forze dell'ordine per valutare i danni effettivi.