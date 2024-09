Israele sferra su Beirut l'attacco più pesante dell'ultimo anno | video

Fonti della sicurezza in Libano hanno riferito a Reuters che l'attacco israeliano ha preso di mira un'area in cui solitamente hanno sede i massimi funzionari di Hezbollah. È stato l'attacco più pesante a Beirut in quasi un anno di conflitto tra Hezbollah e Israele.

La televisione al-Manar di Hezbollah riferisce che quattro edifici sono stati distrutti e che ci sono state molte vittime nei molteplici attacchi. Le riprese trasmesse da al-Manar TV mostrano almeno un cratere fumante nel sito dell'attacco.