Maxi incidenti sull'autostrada A22 ed A21. Centinaia i mezzi coinvolti | video

La fitta coltre di nebbia che stamattina ha avvolto la Val Padana è stata la causa di due maxi incidenti stradali con oltre 100 macchine e mezzi pesanti coinvolti. L'autostrada del Brennero è stata chiusa per un tratto di 40 km per diverse ore. Stessa sorte per la A21. Il bilancio è di 3 morti e decine di feriti, per fortuna non gravi