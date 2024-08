Hezbollah pubblica un video di minacce a Israele bombarda il sud del Libano

Nel pomeriggio a Doha ( Qatar) inizia un secondo ciclo di colloqui tra i negoziatori per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi. Una fonte informata sulla questione ha dichiarato che « le parti sperano di registrare progressi entro le prossime 24 ore e finora i negoziati sono stati fruttuosi e si sono svolti in un clima positivo». Il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, avrebbe avuto una conversazione giovedì sera con i leader iraniani, esortandoli a considerare attentamente le conseguenze di un eventuale attacco a Israele, che potrebbe compromettere i negoziati in corso per una tregua tra Israele e Hamas. Secondo un rapporto del sito di notizie Ynet, che cita una fonte « di uno dei paesi mediatori»- Qatar, Egitto e Stati Uniti - al-Thani avrebbe detto ai suoi interlocutori iraniani che « dovete valutare attentamente se sia opportuno, per voi o per Hezbollah, attaccare Israele proprio ora che ci sono progressi come questi». Il rapporto suggerisce che la telefonata potrebbe aver avuto un certo effetto, poiché i funzionari di una delle nazioni mediatrici hanno appreso che Hezbollah ha temporaneamente rinviato un'azione pianificata contro Israele, come anticipato in un articolo pubblicato giovedì dal Washington Post.

Questa mattina l'organizzazione terroristica Hezbollah ha diffuso un video propagandistico di quella che, a suo dire, è una base missilistica sotterranea in un tunnel del terrore sotto il Libano. Si dice che la struttura, denominata Imad 4, venga utilizzata per immagazzinare i missili di precisione dell'organizzazione terroristica. Nel video, si vedono i terroristi dell'organizzazione mentre guidano motociclette lungo i tunnel, sulle cui pareti sono raffigurati il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah e alti funzionari della leadership di Hezbollah che sono stati eliminati. Il testo del video è una minaccia a Israele: « Israele dovrà affrontare un destino e una realtà che non si aspettava da un giorno all'altro. La guerra con noi si estende a tutta la Palestina, dal confine libanese al confine giordano. Fino al Mar Rosso, a Kiryat Shmona, a Eilat». Nel video si può anche sentire la voce del capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah, che si vanta delle capacità missilistiche del gruppo terroristico.

Come scrive Times of Israel subito dopo la pubblicazione del video l'aeronautica militare israeliana ha colpito una struttura militare utilizzata da terroristi di Hezbollah nella zona di Aitaroun, nel sud del Libano, come riportato dalle IDF. Inoltre, nella stessa area, l'artiglieria israeliana ha bombardato le località di Blida e Kfarkela. È stato anche individuato un drone ostile nella zona di Beit Jann. Non sono stati segnalati feriti in seguito a queste operazioni. Sempre a proposito dei terroristi libanesi ieri, alti funzionari della sicurezza hanno avvertito i ministri che un attacco da parte dell'Iran e di Hezbollah contro Israele potrebbe manifestarsi attraverso l'assassinio di figure di alto profilo, come riportato dal sito di notizie Ynet. Secondo il rapporto, i funzionari della sicurezza hanno informato il gabinetto di sicurezza che Hezbollah e l'Iran potrebbero rispondere agli assassinii di Fuad Shukr a Beirut e di Ismail Haniyeh a Teheran prendendo di mira ministri, parlamentari, ufficiali dell'IDF o alti funzionari dello Shin Bet o del Mossad, piuttosto che ricorrere al lancio di missili e droni.

A Gaza intanto la guerrra continua e stamattina le IDF hanno emesso un nuovo ordine di evacuazione per i palestinesi nel nord di Khan Younis e nell'est di Deir al-Balah, riducendo ulteriormente i confini della zona umanitaria designata da Israele. Alcuni quartieri nel nord di Khan Younis non saranno più inclusi nella zona umanitaria, poiché le IDF hanno dichiarato di voler condurre operazioni contro le attività di Hamas in quell'area: « A causa dei numerosi atti di terrorismo, dell'uso della zona umanitaria per scopi terroristici e del lancio di razzi contro lo Stato di Israele dai quartieri del nord di Khan Younis, restare in questa zona è diventato pericoloso», afferma l’Idf. L'esercito sostiene che la modifica della zona umanitaria si basa « su informazioni di intelligence precise che indicano che Hamas ha posizionato infrastrutture terroristiche nell'area precedentemente designata come umanitaria». Secondo l’esercito israeliano l'allerta precoce ha lo scopo di ridurre i danni ai civili: «L’Idf sta per operare con forza contro le organizzazioni terroristiche e quindi invita la popolazione rimasta nei quartieri settentrionali di Khan Younis e nella parte orientale di Deir al-Balah a evacuare temporaneamente nella zona umanitaria modificata», dichiara l'esercito. Deir al-Balah è una delle poche aree di Gaza in cui le Idf fino ad oggi non hanno condotto operazioni di terra su larga scala. Gli appelli alla popolazione vengono trasmessi attraverso volantini lanciati dagli aerei, SMS, telefonate e trasmissioni televisive.