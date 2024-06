Barca in fiamme: Stefania Craxi salvata in mare all'Elba | video

Stefania Craxi e suo marito Marco Bassetti erano a bordo di una motobarca lunga 22 metri che ieri è andata improvvisamente a fuoco a circa 10 miglia dall'isola d'Elba, per poi affondare. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo della capitaneria di Portoferraio (Livorno), la coppia insieme al comandante dell'imbarcazione è stata tratta in salvo.

L'incidente è avvenuto mentre stavano navigando verso Marina di Campo sull'isola d'Elba, dopo aver fatto tappa al Giglio. Dopo aver tentato invano di spegnere le fiamme scaturite dal vano motore, i tre si sono calati in mare su uno zatterino di salvataggio, attendendo l'arrivo dei soccorsi.

Nonostante l'incendio e il successivo affondamento dell'imbarcazione, nessuno dei tre occupanti ha riportato danni fisici. L'imbarcazione è infine affondata su un fondale di circa 200 metri, situato a circa nove miglia al largo della costa elbana. Le cause dell'incendio sono attualmente oggetto di indagine da parte della capitaneria di Portoferraio, che non esclude un possibile malfunzionamento o guasto tecnico come causa principale, considerata la rapida diffusione delle fiamme in assenza di condizioni meteo-marine avverse.

Nel frattempo, le autorità continuano a monitorare la situazione con l'ausilio di un elicottero, per prevenire eventuali rischi di inquinamento derivanti dal carburante ancora presente nei serbatoi dell'imbarcazione. Il soccorso è stato coordinato dalla guardia costiera di Portoferraio, intervenuta poco dopo le 13:30, quando il comandante dell'imbarcazione ha segnalato un denso fumo proveniente dai motori. La rapida espansione delle fiamme ha costretto gli occupanti a evacuare l'imbarcazione, che è poi affondata poche ore dopo il salvataggio.