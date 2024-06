Vacanze a tutto yoga

Il 21 giugno si celebra la Giornata Internazionale dello Yoga, un'occasione speciale per staccare dai nostri smartphone e riconnettersi con se stessi. Questa giornata ci invita a ritrovare il nostro equilibrio interiore attraverso la pratica dello yoga. Non c'è modo migliore per onorare questa giornata se non con una vacanza rigenerante che ci permette di immergerci completamente nella pratica.

Lo yoga offre una moltitudine di benefici che migliorano sia il corpo che la mente. Ridurre lo stress è uno dei vantaggi principali. Attraverso esercizi di respirazione e posizioni specifiche, lo yoga aiuta a calmare la mente e abbassare i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Inoltre, praticare yoga regolarmente migliora la flessibilità dei muscoli e delle articolazioni, rafforza i muscoli e contribuisce a mantenere una buona postura e equilibrio.

Non bisogna dimenticare i benefici mentali. Lo yoga favorisce la concentrazione e la consapevolezza, migliorando l'umore e aiutando a ridurre i sintomi di ansia e depressione. Insomma, è una pratica completa che può fare davvero la differenza nella vita di chi la abbraccia.

In Italia, lo yoga sta diventando sempre più popolare. Sempre più persone si avvicinano a questa disciplina, attratte dai suoi benefici e dalla possibilità di migliorare la propria qualità di vita. Un trend emergente è quello delle lezioni di yoga all'aperto. Praticare yoga nei parchi e sulle spiagge permette ai praticanti di connettersi con la natura, creando un'esperienza ancora più rilassante e benefica.

Anche le aziende stanno riconoscendo l'importanza del benessere dei propri dipendenti, introducendo sessioni di yoga nei loro programmi. Questo non solo migliora la salute fisica e mentale dei lavoratori, ma aumenta anche la produttività e la soddisfazione sul lavoro.

Lo yoga terapeutico sta guadagnando terreno, con molte persone che lo utilizzano per affrontare problemi di salute specifici, come disturbi muscoloscheletrici o condizioni mentali. E per coloro che cercano una pausa dallo stress quotidiano, le vacanze yoga stanno diventando una scelta sempre più popolare. Questi ritiri combinano il relax con la pratica dello yoga, offrendo un'esperienza rigenerante e trasformativa.

Immaginate di iniziare la giornata con il saluto al sole tra gli uliveti, oppure con una meditazione nella giungla, lontani dal caos cittadino. O magari preferite una pratica yoga nel deserto, con vista sul tramonto. Qualunque sia la vostra scelta, Airbnb ha selezionato 10 incredibili alloggi in Italia e all’estero, perfetti per lo yoga. Questi luoghi non solo offrono ambienti mozzafiato, ma sono anche dotati di attrezzature fitness e studi di yoga per rendere la vostra esperienza ancora più completa.

Quindi, non vi resta che scegliere la vostra meta ideale, srotolare il tappetino e preparavi a un'esperienza di totale relax e rigenerazione.





Nella giungla

Avete mai praticato questa disciplina immersi nella giungla? In questo loft a Tulum potrete farlo sullo zen dek abbracciati dalla rigogliosa natura e, al termine, concedervi un tuffo rinfrescante nella piscina per ricaricare le vostre energie.



Dove: Tulum, Messico





Nella Valle d'Itria

Solo a vederla questa casa nella campagna pugliese dona una sensazione di serenità. Una sessione mattutina di yoga, circondati da uliveti e dal cinguettare degli uccelli, vi metterà subito di buon umore. Un consiglio? Al tramonto è ancora più spettacolare!



Dove: Ostuni, Italia





Nel bosco

(Winona Barton-Ballentine @shelterupstate)

Meditare, iniziare la giornata con il saluto al sole, leggere e passeggiare. Queste sono solo alcune delle attività che potrete svolgere soggiornando in questo rifugio nella Hudson River Valley. Qui mente e corpo si purificano, ci si immerge nel verde e nella luce e si respira a pieni polmoni aria pulita.



Dove: Saugerties, Stati Uniti





Nel deserto

(Henry Jun Wah Lee)

Praticare mentre il sole tramonta sul deserto, in questa casa incorniciata da un suggestivo panorama, non ha prezzo. Se si aggiungono la vasca idromassaggio, la piscina e la parete da arrampicata è la perfetta fuga benessere. E se siete fan dei film western, accendete un falò sotto le stelle!



Dove: Twentynine Palms, Stati Uniti





Sul Tamigi

(Sarahaliceyoga)

Un’oasi lungo il fiume è il luogo ideale dove riconnettersi con se stessi. Grazie ai numerosi spazi di questo alloggio c’è l’imbarazzo della scelta: potete snodarvi con i vinyasa flow nello studio yoga oppure meditare nel totale isolamento della sfera vista Tamigi.

Dove: Wooburn Green, Regno Unito





Nella foresta

Vista panoramica, silenzio e connessione con la natura. Queste le caratteristiche di questa casa in legno lungo il Cammino austriaco di Santiago, dove potervi svegliare al mattino e iniziare la meditazione respirando l’energia della foresta.



Dove: Berging, Austria





Nella Yucca Valley

(@thenomadicpeople)

Dalla sala yoga di questa villa dal caratteristico stile architettonico, potrete specchiarvi direttamente nel maestoso paesaggio roccioso circostante. Gruppi di amici o famiglie troveranno la giusta dose di relax e divertimento grazie alle aree benessere e di gioco, a pochi minuti dal Parco nazionale del Joshua Tree.



Dove: Yucca Valley, Stati Uniti





In Corsica

In una zona nota per la bellezza dei suoi tramonti e per la natura incontaminata, questo ex ovile recentemente ristrutturato con materiali di pregio e arricchito da elementi di design moderno, permette di praticare yoga a bordo piscina con una vista mozzafiato.



Dove: Corbara, Corsica





Con vista sui vigneti



Staccare la testa non è mai stato così facile, in questo luminoso e isolato rifugio di design creato appositamente per praticare yoga. E se siete anche appassionati di vino, potreste approfittarne: si trova infatti nella regione vinicola di Martinborough in Nuova Zelanda!



Dove: Martinborough, Nuova Zelanda





In un paradiso tropicale

Situata a Ubud, un luogo magico nell’entroterra dell’Indonesia, questa villa è ideale per un soggiorno all’insegna della spiritualità, delle antiche tradizioni e dei paesaggi scenografici. Rilassarsi e ritrovare la propria pace interiore nel gazebo yoga sarà un gioco da ragazzi.



Dove: Ubud, Indonesia